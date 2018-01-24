「北金線」第3波加班機 26日上午9時受理訂位

「北金線」第3波加班機敲定26日（星期五）上午9時受理訂位。（李金生攝）

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台金線春節機票搶手，金門縣府今（24）日派員赴台與民航局協調，第3波加班機預計再加開北金航線來回19架次，敲定26日（星期五）上午9時受理訂位，30日下午16時前完成開票。

縣府統計，自1月17至22日受理登記機位需求共1650人，其中以北金航線居多。縣長陳福海十分關切，今天再指派觀光處長陳美齡率員與民航局及各航空公司協調第3波加班機。

在縣府允諾若加班機搭載旅客不足7成，即由縣府補貼航空公司差額，確保不會虧本損失後，航空公司同意在鄉親需求量最大的尖峰時段增班，預計加開北金航線來回19架次，提供往返共計約3528座位數。

縣府表示，1月26日（星期五）上午9時各航空公司訂位電話及網路公開接受訂位。民眾應於1月30日下午16時前完成開票。因此波加班機機位有限，短時間內即可能被搶購一空，提醒民眾儘早作好準備，以免向隅。

第3波加班機（金門-台北航線）作業內容如下：(一)年前至初二尖峰時段：台北→金門航線（台北起飛時間）：1、2月14日：華信 14:00 、立榮19:10。2、2月15日（除夕）：立榮 10:40 、華信 06:00 、11:40 。3、2月16日（初一）：立榮 07:35 、華信 11:40 。4、2月17（初二）：立榮 08:15。

（二）年後尖峰時段：金門→台北航線（金門起飛時間）1、2月18日(初三)：華信 15:55 、立榮 18:45。2、2月19日（初四）：華信 15：55 、19:30 、21:00 、遠東 17:00、20:20 。3、2月20日（初五）：華信 15:55、19:30 、立榮 16:30、18:45。

縣府表示，第3波加班機開立機票和限制規定，與前2次管制期間訂票作業規定及程序一樣，即107年春節管制期間台金航線（107年2月12日至17日台灣往金門及107年2月17日至2月23日金門往台灣）針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，鄉親應特別注意。

(中時)

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