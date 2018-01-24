每天站8小時傷血管 50歲女腳腫如麵龜

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50歲楊小姐是一位美髮師，由於上班時間8小時幾乎都站著，7年前雙腳開始有腫、脹、痛、麻的症狀，腫如麵龜且一走就痛，就醫檢查發現下腔靜脈到雙股靜脈深層靜脈栓塞，經傳統治療方式一直無法好轉，有截肢的風險，去年轉至新光醫院，經使用新的導管溶栓技術治療並重建靜脈通路後，病人雙腳消腫復原良好。

新光醫院周邊血管中心主任吳典育表示，深層靜脈血栓是因為血栓在深層靜脈，堵住血管造成回流不佳，導致肢體蒼白腫脹、疼痛麻木等症狀，甚至會惡化造成組織缺血壞死，最後可能需截肢。民眾若發現單側腿部的突然腫脹時，即應盡早就醫檢查、治療，以免血塊在體內竄流，跑到肺部恐引起肺栓塞，有致命危險。

一般治療腿部靜脈栓塞，多採皮下注射抗凝血劑，合併口服抗凝血藥物，幫助溶解血栓及抑制新血栓形成，但針對發生在靠近身體近端、大面積的靜脈栓塞，則需要侵入性抽吸移除血管中血塊；吳典育指出，目前新的超音波輔助溶栓主要利用超音波的脈衝把血栓打出很多的小洞，藉此破壞血栓的纖維蛋白，讓溶栓藥物更能滲透入血栓內部達到溶解的目的。

吳典育強調，和傳統的留置溶栓導管方法比起來，超音波輔助溶栓可以血栓清除效果更乾淨與快速，使用的溶栓劑量的減少，更可降低出血的機率。由於靜脈血栓約有1/3的患者會在10年內復發，預防腿部靜脈栓塞，日常應避免長時間久坐久站，每隔1小時就休息5~10分鐘，可起身上廁所、至茶水間倒水喝或伸展腿部，避免長時間維持同個姿勢，睡前可用枕頭把腿部墊高，幫助下肢血液回流。

(中時)

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