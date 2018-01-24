浪漫台三線旅遊　客委會盼增200萬人次

2018年01月24日 16:58 中時 楊騰凱

客委會今說明新年度政策展望，政府已將客語列為國家語言，會推動客語地區的公務單位，盡量多使用客語服務，打造客語使用環境。另也將赴日本、東南亞行銷，邀請當地遊客來台三線觀光，估計今年台三線整體旅遊人次，能再提升200萬，光是日本旅客就可達3萬。

客委會主委李永得表示，過去大家觀念多認為國語是華語，其他語言是方言，不僅學校不會說，在公共場合使用也有限制，媒體上也少見，但《客家基本法》去年底在立院通過，宣示客語是國家語言之一，讓客家族群以自己的語言為榮，肯定、認同客家文化。

李永得指出，客委會今年起將推動客語成為通行語言，在客家聚落較多的地區，例如桃竹苗等，要使當地公務機關能用客語服務，建構使用客語的生活環境，原來不會講客語的公務員，也希望他能多學習，畢竟服務對象是以客家鄉親為主。

李永得表示，在學校教育方面，客委會也將對客家地區的小學推動沉浸式母語教學，師生在教學互動過程中，都能使用客語，創造語言價值感，目標是讓客家學童用客語學華語、英語，而不是用華語學客語。

李永得表示，在立院曾有人問浪漫台三線是哪三條線，但這其實是一條貫穿客家地區的公路，在台三線觀光推動方面，客委會去年已邀請日本旅行社來台走訪，請旅行社返回日本後，協助推出台三線觀光行程，預計在今年4月、5月桐花季期間，樂觀預估可增加3萬人次的日本遊客來台三線觀光。

李永得指出，今年客委會還會參加新加坡旅展，爭取東南亞遊客來台三線觀光，其實東南亞也有非常多好幾代前移民過去的客家鄉親，除了希望當地客家人能來台體驗客家風情之外，也希望透過他們的人際網絡，推廣東南亞朋友到台三線旅遊，台三線的台灣本地旅客加上國際旅客，今年盼能再增加200萬人次。

李永得表示，客家電台「講客廣播電台」在去年6月開播，此項政見在2000年前總統陳水扁時就已提出，但因為缺乏廣播頻道，未能完成，前總統馬英九任內也因缺乏頻道未能開播，如今蔡英文總統接任後，從中廣手中取回頻道讓給客家電台，使講客廣播電台在歷經3位總統後，終於開張，是客家文藝復興的里程碑。

(中時)