鄭麗文不齒台灣價值變猜忌根源 轟蔡英文走到絕境

2018年01月24日 17:38 中時電子報 丁世傑

蔡英文於日前接受媒體專訪時，被問到台北市長柯文哲還是民進黨的盟友嗎？她說，柯文哲必須對「台灣價值」再一次的確認。對此，前行政院發言人鄭麗文痛批，「臺灣價值」變成臺灣內鬥分裂、彼此猜忌的根源，是最不齒的一個政治手法，證明蔡英文的政治之路已經走到了絕境，沒有別招了，更沒有別的正當性。

鄭麗文表示，當民進黨或蔡英文拿出「臺灣價值」標示敵我的時候，是要分裂臺灣，只有這樣才能累積自己的政治資本，然後不擇手段地打倒異己。

因為所謂認同台灣、愛台灣或是「台灣價值」的定義，當民進黨貼上標籤以後，一個人可能就是不愛台灣、不認同台灣、不是台灣人，缺少「台灣價值」，「非我族類、其心必異」，這是個「異己政治」。而民進黨永遠用雙重標準，因為對抗國民黨，絕不能用相同標準，國民黨是敵人，這是一個「敵我標準」，面對敵人，沒有原則標準可言。

什麼是「敵我關係」？就是蔡英文拿出來檢驗柯文哲所謂模糊的、不知內涵的「台灣價值」。

文章也說，這是臺灣這二、三十年來，民主化的過程當中，最讓人不齒的一個政治手法。蔡英文再次拿出來用，就表示她的政治之路已經走到了絕境，她沒有別招了，她沒有別的正當性，她沒有別的東西再來招喚綠營的支持者。

鄭麗文說，到現在還用這樣的老招，蔡英文是在汙衊臺灣價值。

臺灣價值是什麼？鄭麗文強調，「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳」，臺灣雖然身處一無所有的困境之中，不管多窮，不管環境多麼惡劣，都能想辦法找到生存之道。不但能生存，而且還能代代相傳，一代比一代好，一代比一代更繁榮。這種生機是沒有辦法被扼殺、被打斷的，這才是臺灣人的精神。

(中時電子報)