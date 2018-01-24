北榮、成大搶救52天新生兒 活體單葉肝臟移植成功創紀錄

北榮、成大攜手成功為52天新生兒穆小弟完成肝臟移植，寫下國內年齡最小活體單葉肝臟移植手術記錄。（照片／北榮提供）

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去年10月出生的穆小弟在出生後隨即發生水腫、低血糖等異常狀況，在成大醫院確認患有罕見「新生兒血鐵沉積症」，造成猛爆性肝臟衰竭，命在旦夕，成大新生兒科主治醫師林永傑透過各種管道，甚至在臉書上「求救」，幸運的與北榮兒童外科主任劉君恕連繫上，兩院攜手合作，成功為出生僅52天的穆小弟完成換肝，寫下國內年齡最小活體單葉肝臟移植手術記錄。

林永傑表示，新生兒血鐵沉積症發生機轉是由於母親在懷孕時產生對抗胎兒肝細胞的抗體，破壞胎兒肝細胞並產生肝臟及其他組織中鐵質的沈積。病嬰在出生後隨即會發生低血糖、凝血功能障礙等肝臟衰竭症狀。需接受血漿置換以及高劑量免疫球蛋白注射，但若不及時接受肝臟移植，致死率接近百分之百。

劉君恕表示，因穆小弟僅4公斤重，由於體型小、體重輕，肝臟移植手術十分困難，經評估，穆小弟的父親適合捐肝，北榮醫療團隊運用影像重組及3D列印技術，模擬將捐贈肝減積植入病童體內手術，在多專科團隊通力合作下完成肝臟移植手術，術後狀況十分良好，即將康復出院。

劉君恕指出，由於穆小弟體型小，肚子的厚度也很淺，但穆爸爸的肝是大人的肝，不僅較厚，且所捐肝臟上的血管直徑是穆小弟的3倍，將二者的血管接起來是一個困難點，另一個困難點，就是如何將穆爸爸所捐的肝削薄，放入穆小弟的小小的腹腔中，醫療團隊利用3D列印技術，在電腦中模擬確認在減積過程中要結紮的血管以及切除的範圍，以確保切下來的肝的血管不被傷到，同時大小適中。

劉君恕強調，有了成大的前段專業悉心的照顧及後段北榮團隊的換肝，才救了穆小弟。對於孩子能一關關闖過，穆爸爸及穆媽媽十分感謝醫療團隊，也相信，挺過了這次生命考驗，孩子未來人生沒有過不了的關卡。

(中時)

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