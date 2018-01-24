澳網》不爽球場太硬 蠻牛傷退痛批ATP

2018年01月24日 17:17 中時電子報 林宋以情

西班牙球王納達爾(Rafael Nadal)，23日澳網男單苦戰5盤因腿部不適遺憾棄賽，無緣男單4強，賽後他對ATP(國際職業網球協會)表達不滿，認為ATP應該正視過多球員受傷問題，過多太硬的球場，甚至對球員退休後的生活恐將造成影響。

「蠻牛」男單8強腿部不適棄賽，4強門票奉送給克羅埃西亞好手西里奇(Marin Cilic)，納達爾一直到賽後都還不確定傷勢為何，賽後對ATP表達不滿，認為過多球員出現傷勢，ATP應該重視此問題。

「巡迴賽主辦應該去了解究竟出了什麼問題，太多選手都受傷。」今年澳網除了錦織圭、英國名將莫瑞缺陣，喬柯維奇也爆冷無緣8強，納達爾傷退後說，「我不知道他們有沒有在乎球員的健康，並非在球場上，而是退役之後。」

西班牙球王納達爾澳網因傷棄賽。(美聯社)

納達爾說了重話，「我不知道如果我們一直在如此硬的球場打球，未來我們的人生會發生什麼事。」

蠻牛強調自己並非容易屈服的人，但再度因傷所困的確是一大挫敗，「這的確很難讓人接受，尤其是經過12月的養傷，我又錯過杜拜和布里斯本網賽。」

24日經MRI檢查結果出爐，納達爾有可能為一級髂腰肌(iliopsoas muscle)傷勢，或是靠近右臀部的更深層肌肉拉傷，估計2周後將回復訓練，盼趕上2月底的墨西哥公開賽。

(中時電子報)