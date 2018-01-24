祈求平安、健康 慈濟臘月贈「福慧珍粥」

2018年01月24日 18:01 中時 楊騰凱

今(24)日是農曆臘八節，也是「佛陀成道日」，許多佛教團體每逢臘八節煮「臘八粥」供佛及贈與信眾。慈濟基金會每年歲末祝福祈福會後，以「福慧珍粥」(即八寶粥)與所有與會民眾結緣，並在冬令發放時贈與慈濟感恩戶。慈濟在臘月1月27日至2月8日期間，將舉辦47場冬令發放與歲末圍爐，預計超過2萬6千戶慈濟感恩戶從慈濟志工手上領到冬令物資，裡頭也包括「福慧珍粥」。

慈濟基金會表示，農曆臘八節也是「佛陀成道日」，「臘八粥」則是佛教徒仿「牧女以乳糜供佛」之典故，於每年臘八節用雜米豆果煮成臘八粥，至今成為華人習俗。古今書籍亦有記載與臘八粥相關之文字，臘八粥或稱「佛粥」、「福德粥」、「福壽粥」，而慈濟基金會則稱為「福慧珍粥」，均有祈求平安、健康之意。

慈濟基金會表示，慈濟「福慧珍粥」起源於1992年高雄共修處啟用時，證嚴法師希望志工忙於準備之際，不用再花時間搓湯圓、悶煮食材，因此請志工以八寶粥為基礎，研發營養又喜氣的罐頭，裡面的食材有：燕麥、綠豆、紅豆、紅雲豆、花生、糯米、麥片和薏仁等物。其適中的甜度是證嚴法師親自品嚐選擇。

慈濟基金會指出，基於愛物惜物，證嚴法師希望盛裝的罐子不要吃完就丟掉，因此加上蓋子，空罐變成日日儲存善念的存錢筒。在慈濟歲末祝福祈福會、冬令發放等活動贈與民眾，許多人都很喜歡。

慈濟基金會表示，製作「福慧珍粥」的工廠，通過ISO認證，也是成立50餘年、台灣最大的OEM代工廠，讓「福慧珍粥」好吃、營養、衛生。工廠製程中，首先把新鮮的食材、全新的罐子洗淨，有些食材必須先蒸煮才能爛熟，例如紅豆要用105度煮11分鐘，花生要用108度煮15分鐘…。

所有食材透過機器個別裝到空罐，再加92度的糖水；再利用高溫珍粥罐接近真空，所有步驟，工作人員必須測量中心溫度、篩檢重量，之後才能送進殺菌爐蒸煮。在121度的高溫下煮50分鐘，不斷翻轉讓熱度均勻，粥品才不會結塊。煮熟後的「福慧珍粥」還不能算成品，要等食材裡的燕麥經一個星期的熟成、開展，讓「福慧珍粥」更香也更軟。

慈濟基金會表示，如此用心製作的「福慧珍粥」，是由公司負責人、也是慈濟志工長期與大家結緣。在慈濟活動上，拿到「福慧珍粥」的人都可以感受到裡頭的用心與珍惜。打開即食的「福慧珍粥」，在祈福會上增添喜氣，在災難場合讓救災人員、受災者補充體力。在慈濟冬令發放的物資中，慈濟感恩戶「福慧珍粥」，這都是證嚴法師的祝福和慈濟志工溫馨的愛。

慈濟基金會表示，慈濟在歲末臘月贈與民眾「福慧珍粥」，是祝福也是惜福，空罐變成儲存善念的存錢筒，還能幫助更多人得到福氣與智慧。

(中時)