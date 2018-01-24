歡慶里仁20歲！全台首間「淨塑門市」預計今年開幕

里仁歡慶20周年，里仁副總經理韓敬白現場宣示「減塑＆淨塑」理念，呼籲大家一同環保愛地球。（圖片提供／里仁）

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活動現場展示里仁與多家夥伴廠商合作商品。（徐力剛攝）
里仁引進「環保外帶紙杯」，有別市售咖啡杯內層PE塑膠塗層，改用PLA可分解材質製作造福子孫。（徐力剛攝）

有機品牌里仁秉持「真心為他，才是最大的自利」精神，在台走過20年，今日舉辦記者會邀請農友、廠商及消費者共襄盛舉，現場宣示「減塑」理念，為地球盡一份心力。

里仁近年積極推行「包裝減塑行動」，與農友以契作方式合作，確保原料品質無虞，並提高收購價格幫助農友度過災損，跨足農產加工領域。里仁以國內少見「不收上架費、沒有缺貨罰則、不退貨」3不原則，鼓勵廠商堅守誠信，提供高品質產品。

里仁副總經理韓敬白表示，里仁自2015年開始推廣「減塑＆淨塑」理念，與國內眾多廠商合作，自源頭開始嚴格把關，並委請第3方機構驗證食品安全，消費者可安心食用。店內販售產品內袋以「生物可分解」袋取代塑膠袋，此包材以玉米澱粉為原料製作，能有效達到減塑目的，目前每年約可省下540萬塑膠包材。

韓敬白指出，「減少加工層次、少化學添加、平實價位」對廠商極具挑戰，近年環保意識逐漸抬頭，消費者對食安議題更加重視，也願意花費較多金錢購買來源安全食品，里仁今年著手規劃全台首間「淨塑門市」，初步規劃店內坪數在50坪以上，選址以交通便捷為優先考量，希望提供消費者便利購物環境外，也能吃得健康，並為環境保育努力。

里仁總經理李妙玲說，里仁透過與廠商、消費者、農友「相互幫忙」，持續秉持「誠信」原則，希望將健康美味食物帶給消費大眾。

(中時)

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