趙正平《小明星》昔日告白遭打槍創收視高點

2018年01月24日 17:34 中時 蕭雅玲

趙正平告白遭打槍。（圖片提供：中天）

中天《小明星大跟班》開播至今2年，收視節節攀升，昨（23日）播出邀請趙正平在節目中大談暗戀的女生，他透露，高中畢業惜別宴上曾藉酒壯膽向暗戀女生表白，「她坐我旁邊，我就去親她的臉！」讓女生嚇一跳，結果換來對方一句「謝謝」，讓他的告白瞬間被打槍。結果3個月前收到一名年輕女性傳來趙高中照片，後來看了臉書大頭照發現對方是以前暗戀對象的女兒，還跟她說：「妳跟媽媽長得很像！」而這段昔日告白更衝上當日收視最高點，穩坐同時段綜藝節目收視第一。

而即將在明（25日）播出「當藝人公開隱私會有人想看嗎？」也邀請30位素人來投票最想看的藝人隱私，吳宗憲自豪臉書粉絲有200多萬人之外，內地粉絲更高達1千500多萬，他立刻問素人想不想看他的隱私？30位素人立刻舉讚認同，讓吳宗憲當場被逗樂，還幽默表示：「本人在這裡鄭重表示，30位我絕對不會告你們！」此話一出讓Sandy笑翻，還直呼：「不要再亂告了！」

吳宗憲除了會主持節目外，私下也懂得經營粉絲專頁，經常開直播與粉絲互動，他透露，網路上留言很少有誠懇的，曾po過一篇感人的文字附加上一張自己擺出超人的姿勢，底下竟有網友留言回應：「別跟黃安計較，多跟李安學習！」讓他哭笑不得回應網友：「新鴛鴦蝴蝶夢。」就連po按摩器照片也有人留言：「憲哥帥爆了！」讓他看到很無奈。

(中時)