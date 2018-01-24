放下手機看星星！小墾丁、天文協會推觀星音樂會

屏東縣天文協會與小墾丁渡假村合作推出「銀河假期冬季音樂會」，帶大家一起放下手機看星星。（小墾丁提供）

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屏東縣天文協會與小墾丁渡假村合作推出「銀河假期冬季音樂會」，帶大家一起放下手機看星星。（小墾丁提供）

一起放下手機看星星吧！屏東縣天文協會與小墾丁渡假村合作推出「銀河假期冬季音樂會」，從1月26日至2月24日的周五與周六晚上，帶大家觀星，現場還有星象解說與天文望遠鏡星體觀察，讓少有機會看星星的現代孩子，有難得的童年經驗。

活動現場有2支大型牛頓式天文望遠鏡，口徑分別為20與40公分，民眾可透過屏東縣天文協會引導，清楚看到木星的大紅斑與條紋，及最有名的土星環；另外包括火星極冠、有圓缺變化的金星，也都能一覽無遺。

為了減少光害，觀星時間小墾丁渡假村內的路燈將關閉，讓滿天星斗更加閃耀動人。台北市天文協會常務理事劉志安說，小墾丁渡假村是很棒的觀星地點，不輸鄰近國家，很適合作為星空保護示範區，可一覽美麗星空，也能保護周邊的夜行性動物不受干擾。

屏東縣天文協會理事長施世治說，小墾丁渡假村光害低且空氣品質好，很適合觀星。這次活動不只有觀星，並將趣味活動與科學教育結合，讓家長與學童認識星空及天文知識，也學會光害防治與星空復育的觀念。

南仁湖公司董事長李清波說，這次活動是免費的，歡迎民眾踴躍參與；未來將參考日本星野村的概念，配合天文界共同推動小墾丁渡假村為台灣的星野村。活動日期晚上7時半到小墾丁渡假村大廳報到，就能參加活動。

(中時)

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