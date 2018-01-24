花蓮山區捕獸夾到處丟 愛犬誤踩險爛腳

小黃狗誤觸狩獵繩套，受到驚嚇不斷哀嚎。（許家寧翻攝）

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飼主慶幸及時發現愛犬誤踩陷阱，否則腳傷可能因此潰爛。（許家寧翻攝）
花蓮　▲未經申請擺放獸夾，恐觸犯《野保法》或《動保法》外，甚至有傷人危機。（許家寧翻攝）

花蓮壽豐鄉溪口山區，1名飼主在果園除草時聽到嗚嗚聲，循聲發現愛犬「小黃」遭狩獵鋼繩套腳，在原地不斷哀嚎掙扎，抱著小狗連忙到消防隊求救，飼主在附近道路旁還發現另一個山豬捕獸夾，忍不住破口大罵，萬一誤觸陷阱的是小朋友，後果恐不堪設想。

警消指出，1名農民23日在果園周遭除草時，發現愛犬前腳遭橫式彈簧套陷阱緊緊套住，不時發出哀鳴，立即將愛犬及陷阱一併載運至消防壽豐分隊求救，小黃狗因處於驚嚇極具攻擊性，消防隊員穿著防護裝備以及飼主輕聲安撫下，順利將鋼索繩解開。

飼主不滿表示，陷阱旁還有另一個俗稱「山豬吊」的鋼索繩捕獸夾，而且放置地點處於道路旁，還好及時發現，不然愛犬可能活活餓死或是傷口發炎潰爛，痛斥獸夾越掙扎越套緊，假如今天是小朋友誤觸陷阱，還可能因驚嚇掙扎造成拉扯受傷。

愛狗人士王景垣心疼說，花蓮動物誤踩獸頻繁，希望相關單位正視。警方指出，違法放置捕獸陷阱，恐涉及觸犯《動保法》或《野保法》，最重可處2年以下有期徒刑或併科50萬元罰金，但原住民地區狩獵因涉及《原基法》除罪化，仍有歧異的看法。

花蓮縣消防第二大隊長王明忠表示，如遇類似遭捕獸夾夾傷時，需冷靜處理並且立即通知相關單位處理，切勿慌張造成傷勢嚴重。也呼籲民眾保育動物是全民的責任，如發現受困、傷病的野生動物，可立即通報動保處前往現場救援，切勿私自帶回，以免觸法。

(中時)

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