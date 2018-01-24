花蓮鳳梨花寒害 3鄉鎮可申請救助

2018年01月24日 18:06 中時 許家寧

▲立委徐榛蔚（左）會勘農損，認為中央1公頃救助6萬元與果農實際成本相差太多。（許家寧翻攝）

▲花蓮縣鳳梨花受到1月初寒害影響，農損面積逾30公頃。（許家寧翻攝）

花蓮縣鳳梨花今年初受到首波寒害，造成瑞穗、光復及萬榮鄉約35公頃鳳蓮花葉面凍傷白化，估計損失近千萬，讓農友欲哭無淚，憂心「過年該怎麼辦」，希望政府能給予補貼助農民度過難關，農委會啟動三鄉鎮災損救助申請，每公頃可補助6萬元，

花蓮縣瑞穗鄉富興地區為鳳梨著名產區，農曆新年前即將進入鳳梨花採收高峰期，然而1月初寒流來襲，出現10度以下低溫且持續性低溫降雨不止，造成鳳梨花葉面受損嚴重，瑞穗等地區初估農損面積35公頃，農民收成損失慘重。

府農業處長羅文龍說，農委會23日公告核定救助瑞穗、光復及萬榮鄉因「1月低溫」寒害受損鳳梨花，呼籲受災農友24日起至2月2日共計10天內須前往土地所在地的鄉公所申請，救助金額每公頃6萬元，鄉公所也將派員持續進行受理及勘災，協助農友完成災後復耕。

面臨下波寒流即將來襲，農業處呼籲鳳梨農可用報紙充當「保暖衣」，避免果實被低溫凍傷，對於較不耐寒蔬菜與瓜果類，可設置防風設施或塑膠布或選用不織布覆蓋等防寒措施，像是採畦溝灌溉方式，也可以達到保溫防寒效果。

立委徐榛蔚與縣府會勘時表示，看到果農損失也感同身受，尤其寒害是經常性災害，呼籲中央政府應該一起協助農民，除了加速勘災流程，近期也會建議通盤檢討救助標準，否則1公頃面積中央救助6萬元與農友實際付出成本差距太多。

(中時)