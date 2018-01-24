迎接仙台女足 台北田徑場草皮美得令人驚呆了

2018年01月24日 17:51 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

還記得台北田徑場去年12月初舉辦中華足協國際邀請賽時，令人慘不忍睹的球場草皮嗎？為了迎接仙台七夕女足隊來訪，在下月4日舉行「台灣運彩盃國際慈善女子足球邀請賽」，各方努力讓北田封場保養迄今，終於讓草皮煥然一新，令人直呼從沒見過北田有這麼漂亮的草皮！

對於北田草皮「化腐朽為神奇」，邀請仙台女足訪台的台灣足球發展協會名譽理事長石明謹表示，不論是體育署、北市體育局、台日交流協會會長邱義仁、立委黃國書、台北市議員許淑華，都給了太多的幫助，希望比賽倒數12天，「可以讓我們把場地再弄得更好一點！」

石明謹指出，當時仙台七夕女子隊部長齋藤美和子來台場勘時說：「我們不來台灣沒關係，我們還有很多地方可以去，但台灣自己沒有好的場地讓自己的選手踢球，那真是太可憐了！」讓他既有感又汗顏，更決心要把這個部分做好。

顯然客人的這番話，對規畫為慈善賽地點的北市，與作為春訓場地的台南市來說，都是一種刺激，台南永華足球場這次也將草皮重新翻修，以煥然一新的狀態迎接仙台貴客。

台南永華足球場月底將供仙台女足春訓使用，也重新翻修草皮。（台灣足球發展協會提供）

「就算是為了面子也好，至少都證明有心才是最重要的。因為有高水準的客人要來，台南跟台北同時努力，也暗中較勁看誰把草皮整理的更好，競爭不一定是鬥爭，而是要努力讓自己變好，這次我們都做到了！」

石明謹說，整理草皮他不是專家，但帶來日本貴賓的一段話，希望這句話以後都會是台灣主事者共同努力的方向。石明謹也號召台灣足球粉絲進場，「雖然還比不上日本，但能看到自己主場的選手在這樣的草地上踢球，真是太感動了，好比賽，不看嗎？」

(中時電子報)