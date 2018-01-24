甘霖失智長輩圍爐 找回失去的記憶

2018年01月24日 18:08 中時 黃國峰

甘霖日照中心的長輩，24日換上傳統民族服飾，開心走紅地毯進場，參加日照長輩圍爐活動。（黃國峰攝）

甘霖基金會24日舉辦日照長輩圍爐活動，昌明大哥（右）帶著有失智現象的雙親來參加，見兩老積極參與活動，感到很欣慰。（黃國峰攝）

歲末年終關懷關心失智老人，甘霖基金會24日中午為三家日照中心長輩舉辦「帶他找回記憶中的熟悉–日照長輩圍爐活動」，現場準備了12套傳統服飾，搭配二張老街大看板，耳邊傳來熟悉的老歌，為長輩拍張美美的復古照，彷彿穿越時光隧道！

彩妝師一早就為100位長輩梳妝打扮，並換上古典喜氣的服飾，站上復古大看板前，由攝影師拍照，留下美好回憶，接著在志工朋友掌聲中，走紅地毯入席，仿佛化身大明星，接受眾人歡呼，讓許久不見的自信又回到長輩的臉上，愛唱歌的長輩們也化身歌手上台演唱，首首老歌讓台下觀眾回味過往時光。

台下陪同雙親來參加的石昌明先生，看著兩老積極參與活動，感到很欣慰。由於失智者常有不可預期的舉動，昌明大哥101年就辭掉了工作，專心照顧88歲原中度失智的父親、重度失智的媽媽，父親又因常擔心重度母親的病情，心情常常很低落，讓需同時照顧兩老的昌明大哥也負荷倍增。

現在石爺爺在柳川家園接受照顧，穩定的生活作息、充實的課程，搭配食療法，已由中度進步到輕度。石奶奶也接受小規模多機能的服務，一周來兩天日照，其他天以居服一對一服務介入，搭配家屬的食療，現在也從極重度轉為重度失能，一點一點的進步，讓家屬十分感動。

甘霖基金會執行長林錦雪指出，失智長輩會漸漸忘記生活中的事物，而感到無助、漸失安全感，需要有人陪伴著做他熟悉的事務，因此失智家屬常須辭職全心投入照顧工作，造成經濟問題。甘霖基金會看到長輩和家庭照顧者的需要，因此成立三間日照中心，讓家屬白天可以放心工作，如同幼稚園一般，晚上再把長輩接回照顧。

(中時)