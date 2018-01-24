感人！早產兒命危卻沒血用　全體醫護挽袖救他

2018年01月24日 17:59 中時 倪浩倫

蔡姓會計師響應捐血活動，今日抽空前往捐血車進行第17次的捐血。（倪浩倫攝）

一名剛出生的早產兒，因為黃疸引發嚴重貧血，但因事發當下醫院血液庫存不足，當時加護病房的10幾名醫護人員，全數主動進行抽血來進行血液配對，最終有一人的血液和寶寶配對成功，在捐了約200c.c.血液輸入後，及時救回寶寶一命；一名當時參與抽血的醫師指出，時常在醫院看到這種緊急情形，所以也養成固定捐血助人的習慣。

為讓各醫療院所的血液供應無虞，血液基金會盼在除夕前，將血液庫存量拉至10天，而距現在的量仍有約1.8萬袋的差額，包括會計師、建築師、醫師、中醫師、牙醫師、律師等6師團體，今日在全台聯合發起大規模捐血活動，估計一日能替血庫進帳約4000袋血。

中華民國醫師公會全聯會公共關係事務委員會副召集委員王建人說，他過去在台北高級醫事職業學校附設婦幼衛生中心（現台大醫院北護分院）的加護病房新生兒科擔任住院醫師時，曾遇過一名因為黃疸、引發嚴重貧血的早產兒，當時卻因為血袋不夠，導致寶寶面臨命危的狀態。

王建人回想，那時整個護理站共10幾名醫護人員「總動員」，全數主動接受抽血，送往檢驗單位來和寶寶進行血液配對，最終有1個人的血型符合，在捐了200多c.c.血給寶寶後，終於讓他脫離命危狀態；他說，因為在醫院常見這種危急狀態，所以深知捐血的重要性，自此便養成捐血習慣，只要有時間，便會去捐血車或捐血中心捐血助人。

中華民國中醫師公會全聯會理事長陳旺全說，只要本身的健康條件允許，捐血不僅不會影響體內血色素和血球的數目，還有助於新陳代謝，增加造血系統的發揮，對身體健康有益無害，鼓勵民眾多多捐血，增進健康又能救人。

(中時)