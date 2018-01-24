警方破獲詐騙機房 牆壁還掛「只剩下23天」

2018年01月24日 18:04 中時 周麗蘭

詐騙機房裡的倒數白板，意思是再騙23天就收工，倒數計時。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

雲林縣警局刑警大隊科技偵查隊與詐騙機房鬥智多年，一月以來連續在南投縣、台中市、桃園市破3個詐騙機房，23日又逮獲24名詐騙分子，三案共42人，為避免打草驚蛇，警方不透露辦案技巧。

年關將近，詐騙集團大肆招募成員搶錢，雲林縣警局刑大接獲詐騙集團回台設置機房情資，與刑事警察局偵查第九大隊，報請雲林地檢署共4名檢察官指揮成立專案小組偵辦。

1月10日在南投縣仁愛鄉一家民宿破獲8人詐騙機房、1月17日在台中市中台路一家民宅破獲10人、1月23日破獲桃園市龍潭區民宅破獲24人；三處都是詐騙大陸民眾個資後，以涉及洗錢或毒品案為由，假冒公安管收帳戶。

雲林警方表示，南投、台中機房的18名嫌犯全已收押禁見，台中案有一55歲陳姓婦女涉案，居然是張姓主嫌（34歲）的母親，她負責煮飯給集團吃，令警方搖頭。

23日下午兩點多雲林、刑事警察局再出動50多名警力，攻堅桃園龍潭區成功路民宅，警方破窗而入時詐騙集團才發現，霹靂小組荷槍實彈在頂樓守株待兔，其餘破窗而入甕中捉鱉。

科技偵查隊長劉丁心指出，員警進入屋內時，詐騙犯嫌往樓下砸椅子反抗，拿榔頭砸平板與手機滅證，有些試圖逃到鄰居家但未果，包括1個17歲少年在內的24名詐騙分子全都束手就擒。

警方搜索現場，機房牆上掛著倒數白板寫著23天，提醒成員加緊工作，嫌犯與大陸民眾視訊時穿戴大陸公安制服、手持偽造大陸法院協查令。

落網的24名嫌犯大多是20、30歲年輕人，多數面無慚色，所有犯嫌都「出國進修」後返台，大多前往東南亞國家，也有自日本、韓國、澳洲返國的。

(中時)