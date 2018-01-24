郭建宏好精神證明「沒做虧心事」 張菲挺老友：帶我來就要帶我走

2018年01月24日 18:06 中時 高薔

郭建宏對自己遭拔官一事淡然自處。（圖／資料照）

華視總經理郭建宏日前遭董事會拔官，他昨在華視談工作後續，他表示：「現在還是總經理，該做的事情還是要做，當一天和尚敲一天鐘。大家回歸本質，一碼歸一碼。」他也透露最近沒和董事長陳郁秀碰到面，自己就只負責埋頭處理任內相關事務。還不忘說自己現在臉色好、精神好，「沒做虧心事就是這樣。」反擊先前董事會指他發票報帳有誤之罪。

同時郭建宏也提到：「不要想太多，現在就是把事情做好，其他不要想。」並說現在案子該提告的已經告了，剩下給律師處理；「公司還是要運作啊，底下員工是無辜的。」而他去年大手將華視整頓一番，他昨說：「這是大家的功勞，我當是做功德嘛，功德圓滿就好。」

此外，張菲昨在華視錄影，對於郭建宏被逼宮一事，「我也不太懂他們上面怎樣，我只跟他（郭建宏）說，你帶我來，就要帶我走。」也感嘆現在高層人事動盪，下面工作的人就會不安，「像我現在錄影好像漂流在海上的浮木，不知道下一站在哪裡。」不過他說，郭建宏事後不斷安撫軍心，「他是很正面，跟我說不要被高層的事影響，就安心做。」

他也透露其實當初很怕郭建宏找他回來開節目，「像他（郭）就被董事會說是在『送朋友』，說我又不在線上為何找我來。」但現在張菲已可用自己的實力證明一切。」

另日前中視正巧播出他的《綜藝大哥大》，和自己新節目打對臺，他說：「在這歌台舞榭之中其實就是戰爭。這個對手不要酬勞來打我，如臨大敵啊！現在是略勝一籌險勝，不可僥倖輕敵，要對這位可敬對手心生敬畏。」又開玩笑說：「現在終於發現最大的敵人就是自己，這本來是句至理名言．我血淋淋印證這句話。」

(中時)