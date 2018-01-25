挑戰全球最老首相 92歲馬哈地再投入馬國大選

2018年01月25日 05:01 中時電子報 李靖棠

據新加坡亞洲衛視（Channel Newsasia）報導，馬來西亞將於今年8月份舉行大選，除了現任首相納吉（Najib bin Abdul Razak）要極力爭取連任外，反對納吉的退休強人首相馬哈地（Mahathir Mohamad）也確定再次出馬。自2003年卸任退而不休的他，選擇與過去的政敵安華（Anwar Ibrahim）合作，共同挑戰執政多年的國民陣線（Barisan Nasional）。

馬來西亞前首相馬哈地電視專訪。

由於安華有案在身，且尚未知重獲自由的時間，馬哈地力挺安華妻子、旺阿芝莎（Wan Azizah binti Wan Ismail）角逐副首相職務，若反對黨聯盟成功於8月大選勝出，馬哈地將有機會以92歲高齡，挑戰「全球最老首相」的稱號，再次成為職掌馬來西亞聯邦的國家領導人。

馬哈地（圖中央）加入反對派聯盟，與昔日政敵安華妻子、旺阿芝莎（圖左）同台造勢。（圖/美聯社）

Siti marah saya curi makanan dia.

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被尊稱為「馬來西亞現代化之父」的馬哈地，出生於西北部吉打州（Kedah），祖父是來自印度的穆斯林移民、母親則是吉打當地的望族。幼年就學期間遭遇日軍佔領馬來亞，短暫失學的他選擇從商，戰後前往獨立前的新加坡就讀愛德華七世醫學院（King Edward VII College of Medicine），不僅成為一名醫生、更在此懈逅了未來的妻子茜蒂哈斯瑪（Siti Hasmah Binti Mohamad Ali）。

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學成歸國後，成為巫統首批黨員，並在39歲那年獲選為國會議員，卻因為公開挑戰當時的首相東姑阿布都拉曼（Tunku Abdul Rahman），遭到退黨處分；但很快地又回到黨內，成為巫統明日之星，最終在1981年被選為巫統主席和政府首相，展開他長達22年的統治。因不滿納吉而退出巫統的馬哈地，成立的土著團結黨（Malaysian United Indigenous Party），並加入反對派希望聯盟，與人民公正黨、民主行動黨共同對抗執政聯盟。

馬來西亞現任首相納吉，將於今年大選中，對陣前輩馬哈地。（圖/美聯社）

但由於世代差距實在太大，民調指出，21至30歲之間的馬來西亞民眾，高達7成比例對政治極為冷感；再加上，許多年輕一輩的馬國年輕男女，對於馬哈地的印象，多半只從書本或影片得知，他曾是「現代化之父」，缺少直接的情感與感受。為了吸引更多年輕世代關注，馬哈地也透過黨內年輕幹部協助，成立推特與臉書等社群帳號，並勤發自拍、直播和回覆，藉此獲得年輕一代的支持。

(中時電子報)