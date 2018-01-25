日政府試圖讓AV界消失 達人：AV界不能亡啊！

2018年01月25日 00:01 中時電子報 張國欽

日本AV女優三上悠亞去年來台舉辦簽書會答謝粉絲。(圖/三上悠亞IG)

以後日本AV男女優可能不會真槍實彈了？因為日本政府有人想要讓AV界消失，因而祭出規範，讓片商和經紀公司就算無法完全關門，也要讓AV界退回過去「打假砲」的90年代。

AV達人「一劍浣春秋」在網路上發文指出，，女優若月瑪莉亞經紀Diaz Group事務所社長，日前透露日本政府有人想要讓AV界消失的消息。

《聯合新聞網》報導，一劍浣春秋昨在網站「PLAY NO.1」發文指出，由於日本AV界的形象太糟糕、逼良為娼醜聞時有所聞，即使經紀人再和善，只要稍微發生一點不對勁傳聞，就會讓新人卻步。他舉例，像是Diaz Group事務所原訂在今年3月於SOD集團登場的新人就確定消失。

除了女優逐漸消失外，Diaz Group事務所社長透露，日本政府有人認為，「讓AV界消失」才是目前AV界面臨到最大的問題。

日本政府為了打壓AV片商和經紀公司，除了規定不能拍攝無碼影片外，部分類型的作品也不能拍，讓片商和經紀公司就算不能完全消失，逼得片商只能退回到90年代的「打假砲」的方式拍攝。

一劍浣春秋指出，讓AV界消失也與日本2020年舉辦奧運有關，如今距離奧運登場還有2年，期間AV界還有苦頭吃，只希望生命自己會找到出口，畢竟「AV界不能亡啊！」

(中時電子報)