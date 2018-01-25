日本731部隊活剖兒童挖心臟 NHK揭發反人類醜惡罪行

2018年01月25日 00:01 中時電子報 丁世傑

侵華日軍731部隊遺跡。（圖／中新社）

日軍731部隊四方樓遺址，四方樓為磚混結構「口」字型建築﹐是二戰侵華日軍731部隊從事細菌研究生產中心。（圖／中新社）

日本NHK電視臺去年8月13日播出了一部震驚世界的紀錄片，公開了日本於二戰時在中國犯下的慘無人道的反人類罪行。今年1月21日，日本NHK電視臺又播出了一部揭露日軍醜行的紀錄片：《731部隊——人體實驗是這樣展開的》。

根據彭湃網報導，這部片長110分鐘的紀錄片，在去年及今年分為上下兩部播出，日本731部隊在二戰時利用中國平民進行秘密人體實驗、研發細菌武器的醜惡罪行暴露無遺。

NHK紀錄片顯示，日軍將傷寒細菌注入水果中，繁殖成功後，給民眾吃下這些水果。還會將民眾關進房間，散佈鼠疫病菌，致使全部感染細菌。婦女和兒童，也沒能擺脫這種慘無人道的人體實驗，直到死亡為止。據親身經歷的日本士兵講述，被實驗的人哀嚎不斷，現場景象更是慘絕人寰。

NHK紀錄片指出，日本731部隊將兒童活生生地解剖，拿出內臟稱量，放到福馬林瓶子裡時，兒童的心臟還在跳動。被活體解剖的人，在解剖結束後，已經看不出人形，只剩一堆肉。這些被用於人體實驗的人，沒有一個人能活著離開。

紀錄片也訪問到了戰犯及其家屬：

「你是否參加了人體實驗？」

「731部隊軍醫戰犯 柄澤十三夫：是的，前後參加了兩回，是炭疽桿菌的實驗。當時有約10個人被帶來了實驗室，對這些受了傷的人注射了炭疽桿菌，聽說不久他們就死亡了。」

「戰犯柄澤十三夫的長女：雖然那樣的事情真的發生了，但真的太難以想像了，太令人震驚了。」

紀錄片中還提到，進行這些人體活體試驗慘絕人寰暴行的日軍，多是從東京大學、京都大學等名校招募來的教授、醫師或學生，他們接受日本政府的巨額資助，從救人的醫生變成了殺人不眨眼的惡魔。這些人回到日本後有些人成為著名醫學教授，竟逃過戰犯審判。

即使連日本網友也說，這才是大日本帝國軍隊的真面目，他們對無辜平民做出了非常殘忍的行徑，這就是日本右翼所鼓吹的「美麗的日本」？！

(中時電子報)