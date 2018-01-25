指甲變化透露8種警訊 黑點越長越多當心皮膚癌

2018年01月25日 00:01 中時電子報 林郁庭

上圖：指甲下的黑點沒有越來越小，反而出現越長越多的情況時要小心。下圖：「杵狀指」讓你的指甲外觀由底部和周圍膨脹，並且包覆指尖。（圖/皆由 達志影像shutterstock提供）

指甲雖只佔人體很小的一部分，但是它的重要性不容忽視，指甲的變化也可以透露出身體的健康狀況，透過指甲表面的凹痕、凸痕、顏色偏藍或是出現白色斑點，都可能代表身體缺乏某種化學物質或有潛在疾病。

華盛頓皮膚科醫師Ella Toombs博士根據《美國皮膚病學會》指出，「發現指甲變色和增厚時，可能要更加深入去注意身體健康問題，像是肝臟、腎臟疾病、貧血或糖尿病」。據國外健康網站《Prevention》整理，指甲可透露出「8種健康狀況」，如果指甲持續有變化，建議要去諮詢專業醫師了。

1.年紀增長使得指甲變乾燥

威斯康辛州皮膚科醫師Apple Bodemer 博士說：「我們的指甲就像皮膚一樣，也會變乾燥。」越是隨著年齡的增長，指甲水分更容易蒸發，需更注重保濕，特別是在洗手或是洗碗後更是如此，保養建議可塗抹凡士林來幫助指甲鎖住水分。

2.鞋子太緊

Apple Bodemer 博士稱，長期穿著不合腳的鞋子，會讓腳指甲出現變厚與變形，常運動者或是愛慢跑者較容易出現此問題。根據《美國皮膚病學會》的統計，充滿濕汗的鞋子是引起黴菌感染的溫床，因此建議多穿透氣良好的鞋子，讓腳呼吸很重要。

3.飲食中缺乏重要的營養素

博士說如果甲床上出現微小凹痕或是凹坑，這可能代表身體缺乏蛋白質、鐵或葉酸。角蛋白是構成指甲板的主要結構蛋白質，如果身體沒有足夠的蛋白質營養素，指甲恐無法正常生長。

4. 甲床受傷了

指甲被重物壓傷會血腫，讓指甲呈現紫色瘀青的樣子，雖然會暫時性的不美觀，不過不用擔心，新的指甲仍會長出來。

5.有黑色素瘤或其他皮膚癌

Apple Bodemer博士指出，如果指甲下的黑點沒有越來越小，反而出現越長越多的情況，甚至擴長到指甲周圍的皮膚的時候，可能是良性腫瘤，或是嚴重皮膚癌（例如，黑色素瘤）的徵兆。

6. 自體免疫性皮膚病

甲床中凹陷，也可能是慢性炎症性皮膚病的症狀，包括牛皮癬或濕疹。長了牛皮癬之後，因為細胞分裂得太快而無法正常的脫落，使得指甲從甲床上隆起，讓指甲因此變厚。

7. 肺部疾病或淋巴水腫

常會發現那些吸菸者或是愛用深色系指甲油的人的指甲會變黃，但指甲顏色的改變，也可能是肺部疾病或淋巴水腫的徵兆，指甲變黃可能是體內循環不良所造成的。

8. 肺部或心血管疾病

如果指甲血液中含氧力下降而引起血管擴張，長時間會形成「杵狀指」，讓你的指甲外觀由底部和周圍膨脹，並且包覆指尖。會讓指甲變成這樣，多半與心血管疾病和肺部腫瘤有關。

(中時電子報)