民進黨圍剿管中閔 義美高志明呼應勸退

2018年01月25日 00:01 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台大新任校長管中閔即將在2月1日上任，民進黨立院黨團竟伸手干預，要求教育部不得進行後續聘任作業。義美總經理高志明昨(24)日又以台大校友身份，發公開信給台大校長當選人管中閔，呼籲管中閔主動婉謝推薦，留下漂亮的身影。

高志明在信中呼應民進黨說法，再提管中閔擔任「台灣大哥大」獨立董事一事，指此造成社會爭議的風暴，不斷擴大。他讚嘆管中閔謀略運用超凡成功，稱管的人生已達巔峰。最後，呼籲管中閔主動婉謝推薦，留下漂亮的身影。

高志明聲明全文

一、台灣大學新校長的遴選過程，吸引到全國各界的注目，不但比較專業能力、比較經營企圖心，更比較社會人脈；真是精彩無比！

二、遴選結果一出，僅只有短暫時間，令人振奮；因為，非台大畢業的學者-----管中閔教授，也有機會出任台灣大學的校長；證明台大有其包容性！

三、可惜的是，在遴選過程中，管教授擔任「台灣大哥大」獨立董事的事實，並沒有被揭露；因此，造成社會爭議的風暴，不斷擴大，已延續數日；實在令全國各界不少人士遺憾，更令數十年來遍佈國內外的校友傷心！

四、遴選發展至今，已足以證明管中閔教授的一流口才與能力，以及支持好友的謀略運用超凡成功；至此，管教授的人生已達巔峰，實已無憾！

五、若管教授一再不能坦然面對各界質疑，繼續堅持遴選結果的話，恐怕會傷害到「台灣大哥大」，甚至擴及影響到「富邦集團」的聲譽；屆時，上任後再下台，不如未上任前，主動婉謝推薦，留下漂亮的身影！

六、我個人相信：以管教授的聰明才智，一定能瞭解到：「出師已捷，證明謀略超凡」；夠了！

(中時電子報)