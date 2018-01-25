民進黨圍剿管中閔 義美高志明呼應勸退

義美總經理高志明發公開信給台大校長當選人管中閔，呼籲管中閔主動婉謝推薦。圖為民進黨主席蔡英文（右）曾造訪義美蘆竹廠區，聽取義美總經理高志明簡報。（林駿剛/攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台大新任校長管中閔即將在2月1日上任，民進黨立院黨團竟伸手干預，要求教育部不得進行後續聘任作業。義美總經理高志明昨(24)日又以台大校友身份，發公開信給台大校長當選人管中閔，呼籲管中閔主動婉謝推薦，留下漂亮的身影。

高志明在信中呼應民進黨說法，再提管中閔擔任「台灣大哥大」獨立董事一事，指此造成社會爭議的風暴，不斷擴大。他讚嘆管中閔謀略運用超凡成功，稱管的人生已達巔峰。最後，呼籲管中閔主動婉謝推薦，留下漂亮的身影。

高志明聲明全文

一、台灣大學新校長的遴選過程，吸引到全國各界的注目，不但比較專業能力、比較經營企圖心，更比較社會人脈；真是精彩無比！

二、遴選結果一出，僅只有短暫時間，令人振奮；因為，非台大畢業的學者-----管中閔教授，也有機會出任台灣大學的校長；證明台大有其包容性！

三、可惜的是，在遴選過程中，管教授擔任「台灣大哥大」獨立董事的事實，並沒有被揭露；因此，造成社會爭議的風暴，不斷擴大，已延續數日；實在令全國各界不少人士遺憾，更令數十年來遍佈國內外的校友傷心！

四、遴選發展至今，已足以證明管中閔教授的一流口才與能力，以及支持好友的謀略運用超凡成功；至此，管教授的人生已達巔峰，實已無憾！

五、若管教授一再不能坦然面對各界質疑，繼續堅持遴選結果的話，恐怕會傷害到「台灣大哥大」，甚至擴及影響到「富邦集團」的聲譽；屆時，上任後再下台，不如未上任前，主動婉謝推薦，留下漂亮的身影！

六、我個人相信：以管教授的聰明才智，一定能瞭解到：「出師已捷，證明謀略超凡」；夠了！

(中時電子報)

余天拍桌怒嗆黨中央 議員反問：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。