還沒嫁準婆婆就要挪用嫁妝給大姑 女子崩潰問：我該結婚嗎？

2018年01月25日 00:15 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

婆媳問題一直是許多家庭的無解問題，在大陸浙江也發生了一起家庭糾紛。一名女子在網路上PO文抱怨，自己與男友已經訂婚了，雙方也談好聘金與嫁妝，但沒想到準婆婆卻因為老公的姊姊也要訂婚，竟然跑來找她，要求把自己的聘金與嫁妝都給大姑當嫁妝，讓她懷疑這婚到底該不該結。

女子在「杭洲19樓」論壇PO文說，自己與男方在聚會上認識，才發現原來都是同鄉，相談甚歡下雙方互加了微信，往後男方種種貼心的舉動都讓她相當感動，因此當男方告白時，她也當場答應了。

雙方家長見面也談妥，互出9萬(人民幣，以下同，約41萬台幣)的嫁妝與聘金，而雙方也都說好這18萬就是夫妻婚後的基金。

沒想到在看似一切都順利之時，老公的姐姐也要訂婚了，當女子還在為「雙喜臨門」開心之時，準婆婆卻跑來找她，問說可不可以把這18萬拿來給姐姐當嫁妝撐面子，婆婆說反正結婚後女子會搬來與他們同住，房子夠大，生小孩他們還能一起照顧，不愁沒錢。

女子實在無法接受，覺得就算婆婆把聘金收回好了，但自己的嫁妝也要被拿去真的無法同意，因此回絕。但婆婆一聽到後，笑臉馬上變成臭臉，接著頭一甩就走了。更無奈的是，男朋友卻是支持自己媽媽的想法，不斷對她說「等父母百歲之後，財產都會是我們繼承，大家都是一家人，沒必要這麼小氣」。

女子說為了這件事情，最近這兩個月雙方都很不愉快，吵架的次數比相戀的一整年還要多了好幾倍，原本計畫的春節大婚喜宴也可能因此告吹。父母則是挺女兒，認為婆家的提議非常不合理，認為婆婆太精於計算很不好，並勸女兒不要急著結婚，觀察婆婆態度，如果真是愛這個媳婦，就應該收回這個想法。

女子最後問網友「你們覺得這個婚該結嗎？是妳妳會繼續嗎？有這樣一個精於計算的婆婆，要怎麼相處？」。

網友看到後，一面倒表示太離譜「這種家連門都不能跨進去」、「不要結，如果結婚有妳受的」、「我才不信以後財產只會留給兒子」、「自己的錢絕對不能拿出來」、「這錢是婚後的生活基礎，基礎送人了你們怎麼活」。

(中時電子報)