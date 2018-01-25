樂桃航空高雄-沖繩航線機票開賣！1月27日23：59高雄-沖繩最低單程新台幣1,080元

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Peach Aviation株式会社（樂桃航空） 執行董事CEO井上慎一表示：南台灣的民眾，讓你們久等了！樂桃航空高雄-沖繩航線機票開賣，即日起到1月27日23:59，高雄-沖繩(那霸)促銷價最低單程新台幣1,080元。

18年4月26日正式開啟高雄-沖繩（那霸）航線，南台灣民眾可更輕鬆地由高雄出發飛往渡假島嶼「沖繩」，樂桃航空每日提供一個班次往返沖繩，適用期間由4月26日至10月27日，春季、暑假及初秋期間想去沖繩旅遊的南台灣民眾，樂桃航空衷心期待與您空中相會。

美麗的沖繩有著潔淨的海灘、蔚藍的海水，適合從事各種刺激好玩的水上活動，古代琉球王國「首里城」朱紅色的宮殿讓人彷彿走進了時光隧道，而大人小孩都喜愛的「美麗海水族館」裡有著豐富的海洋生物，精彩、有趣的海豚表演最適合闔家一同前往。

除了豐富的景點，沖繩美食更是不容錯過；石垣牛、阿古豬，還有各種新鮮海產讓您的味蕾大大滿足。國際通上林立各種土產店與餐廳，泡盛酒、紅芋、黑糖、海鹽冰淇淋等，琳瑯滿目、應有盡有。南台灣的民眾，今年就搭乘樂桃航空飛往沖繩，享受一趟島嶼度假旅行吧！

此外，歡慶新航線開賣，樂桃航空推出「高雄-沖繩航線開賣紀念促銷」，促銷期間從1月25日（四）00:00至1月27日（六）23:59，促銷航線包含樂桃航空由台灣出發的全航線，機位有限，快把握本次促銷，搶購超值機票飛向日本！更多詳情請參見連結：https://goo.gl/yqb1gU

(工商)

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