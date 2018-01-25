千年古寺的高僧吃啥？資深主播揭密

「大醬」是韓國近年受歡迎的電影。(戴忠仁提供)

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韓國清涼寺的風水地形讓人印象深刻。(戴忠仁提供)
清涼寺的大醬要熟成三年的時間才食用。(戴忠仁提供)

清涼寺是韓國有名的千年古寺，也是韓國著名的風水寶地，寺院被十二座大山環繞，使得古寺彷彿是花朵中的花蕊，台灣開始也有少數遊客前往參觀。有趣的是，在寺院的角落放著層層疊疊的大缸，台灣遊客以為是泡菜缸，並且為其規模嘖嘖稱奇。不過，戴忠仁說那其實是大醬缸而非泡菜缸。

戴忠仁主持《國寶檔案》播出「來去那寺廟」系列深受觀眾喜愛，元月二十五日(四)將播出清涼寺專輯，其中會介紹這座千年古寺的住持以大醬款待貴客。戴忠仁說，相信屆時看到的觀眾會一邊吞口水一邊為僧侶的誠心誠意而感動。

2010年10月韓國有一部電影上檔，片名就叫《大醬》，由著名的演員李瑤媛、李東旭、柳承龍擔綱演出，由美味的大醬牽引出一段淒美的愛情故事，電影也顯現出大醬是韓國深厚文化的一部分。

戴忠仁指出在韓國上至總統下至平民百姓，日常飲食少不了大醬，大醬的原料簡單就是黃豆。不過製作過程耗時，清涼寺的大醬要熟成至少3年後才會用以待客。本身喜歡吃吃喝喝的戴忠仁表示，韓國的大醬不同於中國東北的大醬，也迴異於日本的味增。

這集清涼寺專輯也將告訴大家，韓國佛教曾經因為李氏王朝尊崇儒家而飽受壓迫，悽慘的狀況不下於中國古代佛教所面對的「三武滅佛」。本集節目將於25日(四)晚間11點人間衛視《國寶檔案》播出。

(中時電子報)

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