樂桃開航高雄沖繩 機場宵禁問題仍難以解決

樂桃的高雄沖繩航線是中午12點55分由高雄出發，由沖繩返回高雄則是上午11點25起飛，是標準的「午去午回」班機。（圖片／樂桃航空提供）

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隨著桃園航線穩定發展，低成本航空營運版圖也漸漸往南移，自去年10月虎航開航高雄－福岡航線之後，來自日本的樂桃航空昨日也宣布將於正式開啟高雄－沖繩航線，4月26日起每天將有一班飛機往來高雄沖繩，即日起開始官方網站開放售票，這條航線也是樂桃航空在關西航線之後，第二條由高雄飛往日本的航線。

沖繩是台灣人遊日最愛的目的地，這幾年飛機與郵輪航線大開，遊客人數蒸蒸日上。現在樂桃航空加入後，未來南台灣的民眾不論是要享受沖繩潔淨的海水與艷陽，或是品嚐石垣牛、阿古豬，都將更為便利。樂桃航空歡慶新航線，也同步推出「高雄-沖繩航線開賣紀念促銷」，即日起至1月27日23:59為止，都有機會搶到便宜機票飛往日本。

隨著由高雄出發的國際航班越開越多，高雄小港機場的「宵禁」問題再度引發討論。由於小港機場臨近住宅區，為保障居民睡眠安寧，飛機從凌晨12點到清晨6點半禁止起降，但低成本航空受限成本因素，經常都是在凌晨起飛或降落的「紅眼班機」。

雖說高雄市觀光局曾協調宵禁延後至凌晨2點（只准降、不准起飛）並提早到清晨5點解禁，但仍不被附近居民接受。而交通部長賀陳旦則表示，低成本航空希望放寬營運時間，會再跟高雄市府及居民溝通開放。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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