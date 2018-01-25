氣溫略升、早晚偏涼！宜蘭大雨特報、高屏空品差

受水氣影響，今天東北部、北部、東部及東南部地區有局部短暫雨。（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

早晚偏涼！今（25日）東北風強度減弱，各地溫度回升，然早晚仍偏涼！受水氣影響，今天東北部、北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，氣象局今早也針對宜蘭縣發布大雨特報。另今天高屏地區因擴散條件不佳為，環保署空氣品質網標式微「紅色警示（對所有族群不健康）」等級。

水氣影響，氣象局今（25日）針對宜蘭縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

外出記得保暖！隨著東北風強度減弱各地溫度回升，今天北部將回升3度，而南部中午相當暖和。然早晚仍偏涼，各地清晨低溫約13至18度，仍需保暖。

降雨方面，持續受到東北風影響，今天迎風面的基隆、宜蘭、花東地區降雨機率較高、東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

預估這波好天氣將持續到周六（27日），週日受到華南雲帶東移及冷空氣南下，低溫14度，這波冷空氣也恐到寒流等級，預估下周一、二低溫下探11度。

另受東北季風影響，今天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風；台灣東半部（含綠島、蘭嶼）、北部地區及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，空氣品質方面，受東北季風減弱影響，明天高屏地區因擴散條件不佳為「紅色警示（對所有族群不健康）」等級；馬祖、金門、中部、雲嘉南地區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級；北部、竹苗及宜蘭地區為「普通」等級；花東、澎湖地區為「良好」等級。

(中時電子報)

隨著東北風強度減弱各地溫度回升，今（25日）北部將回升3度，而南部中午相當暖和。（圖取自氣象局網頁）

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