1／25 三大報頭版

2018年01月25日 07:42 中時電子報 高德順

◎中國時報

「雙方自願、不傷害他人的情況下滿足自己的性與愛。」翰林出版的國中「健康與體育二下」提到的性教育內容，讓家長團體不能認同，他們強調依刑法16歲以上性行為才是合法的，國高中教科書內容卻亂七八糟，教育部必須負起責任，不該隨便推給書商。

減肥抽脂，小心連命都沒了。52歲香港籍珠寶女富商馬蘭，前晚在整形名醫李進良擔任院長的「嘉仕美」醫美診所接受抽脂手術時猝死。馬婦兒子24日抵台，對手術的劉佳政醫師等4名醫護人員，提告涉嫌業務過失致死罪。檢方傳喚劉等4人，訊後諭令劉30萬元交保、麻醉醫師葉春興10萬元、護理師施欣汝、邱瀞慧各以5萬元交保候傳。

民進黨新北市黨部主委余天之女余筱萍宣布參選台北市中正萬華區議員，黨內初選將對上民進黨前發言人、英系吳沛憶；余天昨天在中執會拍桌大罵黨中央「是來針對他」，並當黨主席蔡英文面，指著祕書長洪耀福大罵，「我說的就是你！」當場拂袖「去便所」。

藍營台中市誰屠龍？國民黨提名協調小組昨天邀請立委盧秀燕、江啟臣協調市長選舉提名，結果決定循「台東模式」，由3家民調公司，在1月底、2月初進行不公開民調並決定提名人，其中對比式民調占85％，與黨內候選人互比式民調占15％，人選可望在農曆年前確定。

◎旺報

一年一度的中央對台工作會議即將召開，近期大陸相應啟動了開會前的密集考察和宣傳節奏，國台辦兵分多路深入與台生、台商交換意見，權威黨媒連日以大篇幅談兩岸議題，在2018開年以來的王炳忠案、M503爭議等紛擾後，回歸十九大報告的對台工作基調，將兩岸議題納入整體國家戰略，大談一國兩制，也重申和平統一，為網上的武統聲浪降溫。

海協會副會長孫亞夫23日在《人民日報》撰文，罕見批評國民黨不願進行兩岸政治分歧談判，力圖維持現狀。國民黨智庫執行長高永光24日受訪指出，馬政府時期與大陸政治談判的方向是有的，只是不可能一步到位，他認為孫的說法有些狹隘，孫稱台灣對一國兩制存在誤解，卻也未說明是怎樣的誤解，他強調，大陸最終都必須處理「一個中國兩個治權」的問題。

繼美國國務院主網站之後，美國國務院領務局及貿易代表署網站介紹台灣的網頁也移除中華民國國旗圖樣。蔡政府就任後，大陸在國際間更強力要求各國落實「一中原則」，川普政府一系列「去中華民國國旗」的行動引發聯想。

大陸當局要求所有企業確認網站內容符合「一中原則」，其效果延伸至台灣；有民眾發現台北君悅酒店官網展示的地址從「台灣」改為「台灣地區」。台北君悅表示，官網由總部統一維護，不清楚更改細節，經向負責單位反映，已於台北時間24日下午3時30分將網站地址資訊改回「台灣」。

◎工商時報

美國總統川普（Donald Trump）再度點燃貿易保護主義戰火，加上美國財長穆欽公開表示樂見匯率貶值，導致年初來陷入空頭壓力的美元指數周三跌勢加劇、並摜破90點重大心理關卡，美元對主要貨幣均改寫波段新低。向來與美元反向連動的油、金價格則連袂走堅。

勞動部昨（24日）晚預告勞基法修正新制的施行細則，其中企業加班工時彈性部分，因新法以3個月總工時138小時控管，單月上限可放寬至54小時，細則規定以連續「3個月」為一週期、依月份順序計算；至於加班時數換補休計算方式可二擇一，一是採勞資雙方約定的會計年度或曆年制為期限；另一以每年12月31日為結算點，逾期一律需換發加班費。

台股昨（24）日在連9紅前腳步踉蹌，在台積電重挫3.01％下，衝擊指數開低走低重跌百點，5日線失守。新台幣強勢吸引熱錢湧入台股，外資持續買超台股，惟期貨外資淨多單水位仍偏低，現貨技術面也有過熱情形，而匯損問題也恐成首季財報一大隱憂，多頭逐漸居高思危。

在周二的達沃斯世界經濟論壇上，中國大陸兩大電商掌門人馬雲、劉強東分別舉辦高規格午宴、晚宴，邀請多位國家領袖、大型企業領導人出席，兩大電商拚場從線上平台至現實的交友圈，成為今年達沃斯現場最引人入勝的話題。

(中時電子報)