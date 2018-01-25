MLB》奇柏瓊斯等4人入選 名人堂平近80年紀錄

葛雷諾（左起）、陶米、霍夫曼、奇柏瓊斯被選入2018年棒球名人堂。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

2018年美國棒球名人堂25日公布最新一批會員，前勇士明星三壘手奇柏瓊斯（Chipper Jones）、強打外野手葛雷諾（Vladimir Guerrero）、生涯612轟的陶米（Jim Thome）與前生涯救援王「地獄鐘聲」霍夫曼（Trevor Hoffman）4人上榜，而4年來共13人入列，也追平名人堂創立時的紀錄。

最強左右開弓 奇柏瓊斯得票率史上第11高

美國棒球名人堂在1936年成立於古柏鎮，首批入列的創始球星包括泰柯布（Ty Cobb）、華格納（Honus Wagner）、「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、麥修遜（Christy Mathewson）與華特強生（Walter Johnson），頭4年共計13人入選，將近80年後這項紀錄才被追平，也顯示大聯盟正處於另一個盛世。

名人堂由美國棒球作家協會（BBWAA）的會員投票選出，必須獲得75％選票，奇柏瓊斯和陶米今年都首度取得候選資格，結果瓊斯以97.2％超高票過關，陶米89.8％則是今年第3高票。

球迷超愛的葛雷諾去年首度候選，就獲得72％選票，今年在422張選票中拿到392張，得票率高達92.9％，以榜眼之姿凍蒜。

霍夫曼第4年候選終於跨過門檻，其實他前兩年都非常接近，去年甚至只差5票而已，今年終於以79.9％的得票率上榜。

今年名人堂的落選頭是強打DH艾格馬丁尼茲（Edgar Martinez），在他第9年候選獲得70.4％選票。

(中時電子報)

「抽1％就好」NBA支持運動簽賭合… NBA》勇士獨霸西區明星隊 韋斯布…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。