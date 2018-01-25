MLB》奇柏瓊斯等4人入選 名人堂平近80年紀錄

2018年01月25日 07:37 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

2018年美國棒球名人堂25日公布最新一批會員，前勇士明星三壘手奇柏瓊斯（Chipper Jones）、強打外野手葛雷諾（Vladimir Guerrero）、生涯612轟的陶米（Jim Thome）與前生涯救援王「地獄鐘聲」霍夫曼（Trevor Hoffman）4人上榜，而4年來共13人入列，也追平名人堂創立時的紀錄。

美國棒球名人堂在1936年成立於古柏鎮，首批入列的創始球星包括泰柯布（Ty Cobb）、華格納（Honus Wagner）、「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）、麥修遜（Christy Mathewson）與華特強生（Walter Johnson），頭4年共計13人入選，將近80年後這項紀錄才被追平，也顯示大聯盟正處於另一個盛世。

名人堂由美國棒球作家協會（BBWAA）的會員投票選出，必須獲得75％選票，奇柏瓊斯和陶米今年都首度取得候選資格，結果瓊斯以97.2％超高票過關，陶米89.8％則是今年第3高票。

球迷超愛的葛雷諾去年首度候選，就獲得72％選票，今年在422張選票中拿到392張，得票率高達92.9％，以榜眼之姿凍蒜。

霍夫曼第4年候選終於跨過門檻，其實他前兩年都非常接近，去年甚至只差5票而已，今年終於以79.9％的得票率上榜。

今年名人堂的落選頭是強打DH艾格馬丁尼茲（Edgar Martinez），在他第9年候選獲得70.4％選票。

(中時電子報)