NBA》勇士獨霸西區明星隊 韋斯布魯克不滿

2018年01月25日 07:46 中時電子報 盧品青

今年明星賽雖然大改制，但是勇士4巨頭柯瑞(Stephen Curry)、杜蘭特(Kevin Durant)、湯普生(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)再度於西區明星隊聚首，其中柯瑞是隊長，杜蘭特是先發。

雷霆主將韋斯布魯克(Russell Westbrook)名列西區明星隊替補，隊友保羅喬治(Paul George)則成為遺珠。韋少指出，保羅喬治名列抄截榜首(場均2.1、總數93)，是鋒線位置的頂尖球員。

韋斯布魯克搖搖頭說：「這太扯了，我無法接受。我不知道其他還有誰入選，但我知道有一支球隊就佔據了4個名額。我只看到大聲叫嚷的有糖吃，然後真正有資格的人反倒沒入選。」

格林說：「如果隊長柯瑞沒第一個選我進明星隊，我就要準備打包離開勇士了。」這當然只是玩笑話，但是聽在某些人耳裡還是會覺得不太爽。

韋斯布魯克批評「票數多不代表你就是明星級球員」，他去年即使平均大三元也沒有辦法入選先發。今年馬刺老將吉諾比利(Manu Ginobili)因為阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)幫忙拉票，讓他在後衛的票選裡高居第2，僅次於柯瑞，但他最後也沒入選。

保羅喬治對此表示失望，他說如果留在東區的話還有可能入選，「不過我來到這裡是為了更遠大的夢想，就是聯盟總冠軍。」

(中時電子報)