包正豪：蔡政府是在告訴我們 民進黨沒能力解決兩岸關係？

外交部長李大維。(本報系資料照)

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中時電子報

蔡總統日前稱不排除中共武力威脅，而外交部長李大維則憂心忡忡地擔心對岸打壓。對此，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪說，這些反應與動作，單一視角來看都沒有問題，但感覺上話都只說一半，「蔡英文總統所領導的民進黨政府，是在說其實民進黨根本沒有能力解決或改善兩岸關係和外交困境吧？」

中國國民黨立法委員曾銘宗日前詢問李大維，現在兩岸關係陷入僵局，有沒有哪些邦交國亮紅燈？李大維說，北京對台灣的外交打壓，從未歇息，即使過去休兵期間，打壓也是在檯面下，過去1年8個月，北京在台灣邦交國的活動越來越浮上檯面，壓力始終存在。李大維表示，第一線的大使、同仁壓力非常大，上次去看一個國家，看到一位大使瘦了7公斤，「我幾乎快不認識他」。他也提到「每天看外館電報有時心驚膽跳」。

對此，包正豪說總統不排除中共武力威脅，國防部長大讚高瞻遠矚，然後外交部長則是憂心忡忡地擔心對岸打壓。這些反應與動作，單一視角來看，都沒有問題，總統提示國民居安思危，國防部長給民眾打氣，外交部長戒慎恐懼，每個人都「恰如其分」地扮演自己可以有的角色，「怎麼就有一點怪怪的呢？感覺上話都只說一半」。

包正豪說感覺是在替「可能發生的事情預先找藉口卸責」。他說「所以蔡英文總統所領導的民進黨政府，是在告訴我們，其實民進黨根本沒有能力解決或改善兩岸關係和外交困境吧？」

不過包正豪說這樣文青式政令宣導還是有好處的，就是「都是they的錯」，千錯萬錯都是國民黨和共產黨的錯。民進黨，只是被逼無奈而堅守「台灣價值」，所以是被「打壓」而「不能苛責」。

(中時電子報)

文章來源：包正豪臉書

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