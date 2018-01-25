史上第一次 台北米其林摘星餐廳榜單3月中公布

米其林組織將於3月中於台北文華東方酒店，公布《2018台北米其林指南》摘星餐廳榜單，發布會當晚並將舉辦晚宴。（圖/文華東方酒店）

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繼綠色《台灣米其林指南》後，紅色的《台北米其林指南》預計於今年3月中出版。（圖/姚舜攝）
紅色米其林指南發行至今歷史超過百年，被稱為「美食聖經」。（圖/姚舜攝）

備受觀光餐旅業界與美食愛好者矚目與期待的《2018台北米其林指南》，密探評審作業已近尾聲，在完成最後評鑑統計，並經編輯、排版印刷作業後，預計於3月中旬正式舉辦記者會，公布台北摘星餐廳與米其林輪胎人推薦餐廳榜單。當晚，米其林組織亦將舉辦晚宴，邀請摘星餐廳主廚參與。

據了解，台灣史上首次被米其林納入評鑑，並列入摘星榜單的發表會將在台北文華東方酒店進行。按照米其林在亞洲其他城市過去辦「紅色美食聖經」摘發星餐廳榜單表會的「慣例」，主辦單位選擇此一場地，也意味著台北文華東方酒店館內有餐廳「極可能」在《2018台北米其林指南》中入榜，並得到不錯成績。

為了展現台灣「食力」，米其林晚宴菜單精彩可期，同時，國際烘焙業界「台灣之光」吳寶春屆時將設計3款具「台灣美味概念」的麵包以饗食客。

《2018台北米其林》是繼香港、澳門、新加坡與上海之後，出版至今歷史超過百百年的全球最權威美食評鑑，在華人城市最新出版的美食評鑑，更是台灣首次被納入有超過百年歷史的美食評鑑，除將一舉提高台灣觀光餐旅的國際能見度，更受到台灣觀光餐旅業界與食家饕客的注目與期待。

米其林來台評鑑的新聞，從「傳說」到確認迄今，引來有許多專家、行家與美食家們，以及媒體和部落客的討論、臆測、推測，甚至「批評指教」。而大家談論的重點除了有「那家餐廳會摘星」外，還包括了：台北究竟是否有夠格的3星餐廳？會不會像曼谷一樣3星餐廳「從缺」？台北米其林指南一書究竟有多厚？是否會像新加坡一樣有台灣小吃店摘星？摘星餐廳會不會全部是觀光飯店內的餐廳？

如今，史上第一本《台北米其林指南》就要出書了，所有疑問亦可望在3月中旬揭曉，預料屆時又有專家、行家、美食家為文點評，引爆新一波「米其林作文比賽」了。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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