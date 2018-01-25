MLB》最強左右開弓 奇柏瓊斯得票率史上第11高

2018年01月25日 08:30 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

作為史上唯一生涯打擊率3成、上壘率4成、長打率5成以上的左右開弓打者，勇士傳奇三壘手奇柏瓊斯（Chipper Jones）今年首度向名人堂叩關，上榜早已篤定，最終以97.2％的得票率凍蒜，也創下歷來第11高的紀錄。

瓊斯在1995年以菜鳥之姿躍上大聯盟，就幫助勇士贏得該年的世界大賽冠軍，他也將19年大聯盟生涯都奉獻給亞特蘭大，曾8度入選國聯明星隊，也在1999年榮膺國聯MVP。

瓊斯幾乎是勇士的代稱，他的打擊穩定，防守稱職，生涯敲出468轟，不但有長打能力與高打擊率，他的選球與耐心也是一絕，生涯能有1500次以上的四壞保送，歷來也不過8人而已，而且他的生涯四壞還比三振多。

作為左右開弓打者，瓊斯的數據更是經典。他是史上第12位進入名人堂的左右開弓打者，若就二戰結束後更僅是第7人。就生涯至少5000打席的左右開弓打者中，瓊斯的全壘打、打擊率、長打率都排名第3，上壘率則是第4名。

此外，瓊斯生涯面對左投手的打擊率為3成04，面對右投手的打擊率則是3成03，幾乎沒有差別，也令人稱道。

名人堂票選從來沒有全票當選的紀錄，最高得票率為小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的99.3％，瓊斯雖然沒能成為歷來第7位高於98％的名人堂成員，但史上第11高已經夠嗆，剛好略低於曾與他在勇士並肩作戰的「控球大師」馬道斯（Greg Maddux）。

(中時電子報)