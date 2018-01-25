搭機遇大雪等天災延誤航班怎辦？ 9個方法搶救你的權益

2018年01月25日 08:44 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

桃園國際機場返國人潮。（示意圖／本報系資料照片）

近來日本多地降雪，東京更睽違4年發布大雪警報，導致當地機場暫停起降，影響超過百架航班停飛，延誤逾3萬名旅客行程，被迫留在機場過夜。面對這種突如其來的天災狀況，旅客該如何自保？又有哪些預防措施可以做？

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出發前能夠做些什麼？

1.確認航班相關訊息：一旦原定航班受到影響時，航空公司會以簡訊、信件等方式通知旅客，旅客也可以透過航空公司的官方網站、機場櫃檯人員、應用程式，或是相關客服人員確認最新狀況。

2.購買旅遊不便險：旅遊不便險包含許多細項，無論是班機延誤／取消、行李遺失等因素造成的損失都可以索賠，但天災（颱風、地震、火山爆發、大雪等）則不一定在賠償範圍內，建議旅客投保時要先跟投保單位確認清楚。

若遇到航班誤點或取消該怎麼辦？

1.聽從航空公司安排：飛機誤點時，機場會主動播報誤點情況，時間若不是太長，通常不會改變飛行計劃，旅客此時僅需耐心等待就可以了。

2.不要離開機場：遇到飛機誤點，建議旅客在候機大廳等待消息，不要離開機場，有關航班或後續安排的消息都會透過廣播通知旅客。

3.務必索取《航班延誤證明》：在確認原定航班因氣候因素而延誤時，務必前往航空公司櫃台索取《航班誤點證明》，作為後續申請相關賠償時的證明文件，在辦理後續航班的相關手續也會更爲方便。

4.辦理改簽和退票業務：如果飛機誤點時間較長，可以跟櫃台要求改簽，航空公司會安排就近航班。如果是因爲飛機誤點的緣故，當旅客要改變行程或辦理退票，手續都會較爲方便，也不收手續費的。

5.密切注意航空公司與機場的公告：遇到班機誤點或取消時，務必留意機場廣播，以及航空公司櫃台人員是否有公告最新的狀況及處理辦法，有時航空公司與機場也會主動安排旅客食宿。

6.到轉機機場辦理相關手續：如果需要轉機，建議先去確認是否要辦理轉機改簽手續，即便不是搭乘同一航空公司，航空公司通常也都是會爲轉機誤點的乘客提供相關安排及服務的。

7.了解誤點補償標準：如果遇到航空公司無故的班機延誤或取消，通常得向航空公司索賠，但是天災等不可抗力因素造成的飛機誤點，航空公司是不會賠償的。補償辦法也會因地區的不同而有所差異，像是歐盟地區會根據誤點的時間與飛行距離作出賠償，而由於廉價航空的興起，許多旅客會買不同航空的去回程機票或是轉機，賠償辦法就得參考各家航空公司自己的規範，依票種及航空公司規定來處理。

(中時電子報)