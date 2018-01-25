影》余天為她拍桌大罵黨中央 吳沛憶：明天醒來 繼續努力

2018年01月25日 08:45 中時電子報 陳定瑜 、中天新聞 顧上鈞 、中天新聞 顧上鈞

影》同區對戰余筱萍 吳沛憶青年公園拜票

民進黨昨中執會，新北市黨部主委余天（圖）當蔡英文面，拍桌怒嗆黨中央。（中央社）

藝人余天長女余筱萍參選北市中正萬華區議員，黨內初選對決民進黨前發言人、英系吳沛憶。余天昨在中執會當黨主席蔡英文面，拍桌大罵黨中央，質疑為何派吳沛憶同區競選，是來針對他。吳沛憶在臉書回應，初選最終由電話民調決定提名，沒有誰派誰出來的問題；明天醒來，繼續努力。

余天是民進黨新北市黨部主委，在中執會拍桌已引發反彈。資深媒體人王時齊昨在臉書發文：「X的，我決定要主動去幫吳沛憶了」；名嘴鍾年晃說：「好巧，我明天有發她通告。」

據了解，余天在會中也不滿民進黨在直轄市議員初選有35歲以下新人加權的制度，大罵「這到底算什麼」。38歲余筱萍，1999年進演藝圈，是2007年澳門麻將大賽季軍，有「台灣賭后」稱號。余天幫她助選，向朋友借錢，約砸下500萬元。

30歲的吳沛憶，台大政治系、清大社會所畢業，是民進黨極力栽培的新秀。因她投入中正萬華區議員選舉，引發余天拍桌風波。吳沛憶昨在臉書發文，指余天主委在民進黨最谷底時相挺，這令我相當敬重；爸爸愛護疼惜女兒，人之常情，我非常可以理解。

吳沛憶說，黨內初選是民進黨評選人才的制度，只要符合黨員條件，任何人都可以登記參選，最終由電話民調結果決定提名，沒有誰派誰出來的問題。

吳沛憶表示，18歲時第一志願考上台大政治系，想要為公眾事務盡一份心力，10幾年來從未改變；投入參選是我人生的重大決定，會用最大的熱忱，爭取選民認同。

吳沛憶說，謝謝許多關心我的好朋友；心存善念，盡力而為，不因物喜，不以己悲；明天醒來，繼續努力：）

民進黨前發言人吳沛憶，氣質出眾。(中時資料照)

英系愛將吳沛憶(左)與張志豪(右)，去年10月向蔡英文(中)報告參選市議員。(翻攝張志豪臉書)

以下為吳沛憶昨臉書全文：

下午在節目錄影，手機訊息一直跳出來，下節目才知道今天中執會被主委點到名。其實覺得非常不好意思，因為自己初選的事情，佔用到執委開會的時間。

以前在黨部任主管，每週三列席中常會，常覺得滿喜歡大家開會直來直往的文化，雖然有時有火花，總比都高來高去來的真誠。

不管如何，余天主委在民進黨最谷底的時候選擇相挺，這點一直令我相當敬重。爸爸愛護疼惜女兒，這是人之常情，我非常可以理解。

黨內初選是民進黨評選人才的制度，歷來如此，只要符合黨員條件，任何人都可以登記參選，最終由電話民調結果決定提名，沒有誰派誰出來的問題。

市議員是多席次，黨內選舉有時會較為激烈。但我想，只要是良性競爭，都是好的事情，經由初選過程，把政黨最好的一面表現給社會看。

身為新人，要學習的有很多，時間有限，能做的是加速強化自己的競爭力，努力爭取參選的機會。

18歲時第一志願考上台大政治系，我想要為公眾事務盡一份心力，10幾年來從未改變。投入參選是我人生的重大決定，會用最大的熱忱，來爭取選民認同。

謝謝許多關心我的好朋友。心存善念，盡力而為，不因物喜，不以己悲。明天醒來，繼續努力：）

(中時電子報)