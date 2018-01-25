驚！英傳奇歌手艾爾頓強宣佈3年後「封麥」

英國傳奇歌手艾爾頓強爵士，宣布在進行完為期3年的世界巡演後，將從歌壇退休。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，擁有《獅子王》主題曲《今夜你可曾感受到愛》（Can You Feel The Love Tonight）等多首膾炙人口歌曲的「強叔」艾爾頓·強（Sir Elton Hercules John），在今天接受美國有線新聞網（CNN）當家主播庫伯（Anderson Cooper）訪問後，宣布自己未來3年的世界巡演計畫，並表明巡演落幕之際也是他「封麥」退休之時。強叔感性地表示，多年忙碌的歌手生涯，他決定要為人生下一階段空出時間，與同性伴侶大衛·弗尼西（David Furnish）共同撫養他們的孩子成長。

《獅子王》主題曲《今夜你可曾感受到愛》

英國知名歌手艾爾頓強爵士，是一名鋼琴家、作曲家兼歌手，40多年的演藝生涯售出上億張的專輯，更被《滾石雜誌》（Rolling Stone Magazine）列入「史上最偉大的百位藝人」，曾獲得6座格萊美獎（Grammy Award）、4座全英音樂獎（BRIT Awards）和1座奧斯卡獎（The Oscars）殊榮，1996年由女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）授予大英帝國司令勳章（CBE），可以在名稱前加上「爵士（Sir）/女爵士（Dame）」頭銜。同時他是最著名的同性戀藝人之一，2005年與相戀多年的製片人伴侶大衛·弗尼西（David Furnish）結為民事伴侶，成為推動全球同性婚姻的指標性人物之一。

艾爾頓強擁有多首膾炙人口的歌曲，其中最出名的一首，莫過於《獅子王》主題曲《今夜你可曾感受到愛》。（圖/路透社）

強叔的封麥巡迴演唱會命名為《再會了，黃磚道》（Farewell Yellow Veick Road），將於今年9月從美國賓州啟動，將有300場演唱會，最終於2020年回到家鄉英國劃上休止符。同時，他的自傳《瘋狂人生》（Crazy Life），也將於2019年於美國紐約問世，屆時喜歡的歌迷們，也可透過文字與書本，閱讀這位英國傳奇歌手的不凡一生。

(中時電子報)

文章來源：Elton John retires from touring … with 300-date world tour

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