米奇邀約！「TSUM TSUM展」閃耀101！超萌亮點全都露

2018年01月25日 08:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「我愛上米老鼠，勝過我所認識的任何女人！」華特·迪士尼如是說！2018年初始，來台北101噴發你的「少女心」！看米奇、米妮大玩推堆樂、小飛象熱氣球承載夢想、巨型巧克力屋甜蜜蜜！手做DIY，秀創意做超抱枕、超Q角色布章任你選燙，和小熊維尼大玩彈珠台，現場還有特色美食、迪士尼限量商品，好吃、好看、又好玩！

2013年中從遊戲中延伸出的「TSUM TSUM」讓這些超萌角色大融合！堪稱迪士尼中最有話題、故事性的IP。

●TSUM TSUM超萌魅力！少女心大噴發

過去迪士尼眾多卡通角色人物中，唐老鴨、艾紗公主、愛麗斯、毛怪、等只能在自己的主題故事中展演，然而2013年中從遊戲中延伸出的「TSUM TSUM」讓這些超萌角色大融合！堪稱迪士尼中最有話題、故事性的IP（智慧財產，Intellectual Property)。現在這些萌角色在台北歡樂登場！

藝人Lu Lu在TSUM TSUM 派對溜冰場秀舞技。（台北101提供）

由台灣華特迪士尼公司授權指導，野獸國與台北101共同主辦的「TSUM TSUM派對嘉年華」於24日舉辦開幕記者會，台北市觀傳局局長 陳思宇，搭乘「TSUM TSUM派對嘉年華」專屬TSUM TSUM主題雙層觀光巴士抵達會場，一同放上TSUM TSUM疊疊樂，正式宣布全台首次的大型戶外「TSUM TSUM派對嘉年華」將於1/25正式開幕。

TSUM TSUM超大疊疊樂 啟動儀式_左起野獸國總經理 楊詠喨、台灣華特迪士尼公司行銷總監 吳育達、台北市觀傳局長 陳思宇、藝人 Lulu 黃路梓茵、台北101董事長 周德宇、台北101總經理 陳世明。（台北101提供）

本身也是「TSUM TSUM」超級粉絲的藝人Lulu 親身體驗闖關遊戲，無論是巨型玩轉彈珠台或者賓果連線，趣味對戰中同時感受TSUM TSUM超萌魅力；Lulu表示：「『TSUM TSUM派對嘉年華』真的讓我大開眼界，不論是超療癒夢幻場景，或是童趣的闖關遊戲，真是讓我少女心大噴發，謝謝迪士尼邀請我來到這邊體驗TSUM TSUM的奇妙「萌力！」

TSUM TSUM DIY填充頸枕。（台北101提供）

●大氣球賣萌趣！手作DIY秀創意

展區最吸睛的，不外乎是在入口處旋即映入眼簾的TSUM TSUM超巨型2米高大氣球，眾多少女們瘋狂搶拍！而全台首次展現的「小飛象熱氣球」、露天冰宮體驗滑冰趣、還有堆疊巨型巧克力屋拍照打卡，更讓少女們大推的療癒場景！

「TSUM TSUM 客製商店」的限定萌趣手拿包，粉絲可選擇自己喜歡TSUM TSUM角色布章組。

此外，還有獨家DIY體驗活動，舉凡「TSUM TSUM 客製商店」的限定萌趣手拿包，粉絲可選擇自己喜歡TSUM TSUM角色布章組合、網美必備品「TSUM TSUM 造型氣球」、個性品味的「TSUM TSUM 皮飾小舖」、以及可愛又實用的「TSUM TSUM填充頸枕」，全都是粉絲不能錯過的超夯DIY體驗。

巨型童趣「TSUM TSUM 玩轉彈珠檯」。

●和超萌角色來比賽！闖關得好禮！

TSUM TSUM賓果連線。（台北101提供）

除了超級吸引人的DIY體驗活動外，更有全台首次獨家推出、諸多趣味的TSUM TSUM互動遊戲，包括緊張刺激的「TSUM TSUM對戰擂台」、巨型童趣「TSUM TSUM 玩轉彈珠檯」、挑戰運氣與巧勁的「TSUM TSUM 派對蛋糕」、以及技術與智慧並重的「TSUM TSUM賓果連線」投籃遊戲，粉絲們與親朋好友們對戰PK，就有機會將豐富TSUM TSUM周邊獎品帶回家，除此之外，各遊戲攤位還有超級限定大獎「香港迪士尼樂園套票」！

TSUM TSUM對戰擂台。（台北101提供）

「TSUM TSUM 派對商店」集合了全台最完整TSUM TSUM周邊商品，各種萌度爆表的限定商品，絕對必敗；因應農曆新年來到，春節期間更將於「TSUM TSUM服務中心」特別推出「TSUM TSUM超萌春聯」，讓你轉運開心一整年。

超巨型TSUM TSUM巧克力屋。（台北101提供）

●迪士尼經典「米奇頭」繽紛玩轉台北101頂冠！

從1/24 至1/26，迪士尼經典米奇頭以綠、藍、紅、黃繽紛四色，於台北101高樓頂冠與大家見面，現場馬上引起粉絲驚嘆連連，紛紛拿起相機記錄這個超萌畫面。台北101總經理 董事長說：「在接下來的農曆新年和西洋情人節，我們希望提供本地、外籍旅客更多不一樣的旅遊體驗，上觀景台、逛派對嘉年華、坐觀光巴士遊台北，體驗不一樣的台北新魅力！」

迪士尼「TSUM TSUM派對嘉年華」活動專車。（台北101提供）

●通關護照組也好萌！搭雙層觀巴賞玩更有fu

「TSUM TSUM派對嘉年華」通關護照組，內含獨家TSUM TSUM派對個性時尚包乙個，每本通關護照內含活動體驗券10張，可體驗派對嘉年華闖關遊戲和DIY活動。「TSUM TSUM派對嘉年華」限定通關護照。

TSUM TSUM 派對蛋糕。（台北101提供）

此外，台北101和觀光巴士合作，特別打造迪士尼「TSUM TSUM派對嘉年華」活動專車，民眾可於巴士上直接購買「觀光巴士+通關護照組」，內含TSUM TSUM派對嘉年華通關護照組 + 雙層巴士單日票，將於1月25日正式開賣，民眾可於台北101購物中心1F水舞廣場出入口販售處、5F觀景台售票櫃檯購買。

TSUM TSUM超軟Q抱枕。（台北101提供）

TSUM TSUM派對嘉年華

開放時間：

周一~周四 13:00-21:30

周五及國定假日前夕 13:00-22:00

週六 12:00-22:00

周日 12:00-21:30

其他特殊節慶以及春節營業時間調整，將以台北市政府公布的訊息為主。

地點：台北101水舞廣場

(中時電子報)