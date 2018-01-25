日、中擬簽互惠的《社會保障協定》

2018年01月25日 09:44 中時 黃菁菁

日中兩國政府為解決雙方派遣到當地的駐地人員被雙重徵收年金保險費的問題擬簽署《社會保障協定》。日本外相河野太郎27至28日訪問中國時，將與中方進行最終的協商，應可實質達成協議。

《讀賣新聞》報導，多位日中相關消息人士透露，日中今年之内可望簽署《社會保障協定》。日系企業派駐中國的員工約有7萬人，協定簽訂後，日本方面每年可望減輕約400億日圓(約台幣107億元)的負擔。

日本和中國政府自2011年起便開始洽談此協議，但日本政府2012年將釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)國有化後，引起中國的強烈反彈，導致談判中斷達3年以上，最近因日中關係已有改善的傾向，使談判也獲得很大的進展。去年10月在東京舉行第8次會議，針對協定的主要爭議點進行折衝談判。

日系企業派駐中國的員工除了要支付中國當局年金保險、醫療保險等社會保險費之外，在日本本國也必須付保險費，中國系企業在日本的駐地人員也是一樣。

該協定針對日中兩國政府對於負擔特別沉重的年金保險費大致達成以下協議: 1, 任職期間在5年以內的駐地人員只需加入派遣國的年金制度；2, 超過5年的駐地人員原則上只要加入派遣國的年金制度。

此外，日本方面的年金請領資格期間為10年，中國為15年，但工作期間超過5年的員工若在沒超過請領期間返國的話，在協定生效後將無法請領部分年金，此情形下可依照駐地人員的意願，選擇同時加入兩國的年金制度。

報導指出，中國現在有超過3萬家的日系企業，日本經濟界認為，保費雙重徵收的負擔有損國際競爭力，故期盼兩國政府早日締結《社會保障協定》。

(中時)