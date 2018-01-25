北港財神廟「有錢真好」匾額 信眾讚通俗易懂

財神廟「有錢真好」匾額，信眾讚通俗易懂。（張朝欣攝）

友善列印
中時
／雲林報導

北港鎮武德宮財神廟1塊匾額最近引發討論，因為上面寫著通俗易懂的「有錢真好」4個字，讓人看了會心一笑，廟方表示這是之前建醮時友宮贈送的入醮禮，希望大家求財祈福順利，進而回饋社會。

北港武德宮於甲午年（2014年）舉辦建成祈安3朝清醮，許多友宮、分靈共襄盛舉，台南府城北極殿大上帝廟為紀念兩宮情誼，特別針對武德宮求財靈驗，製作「有錢真好」匾額相贈。

最近有信眾發現這塊充滿趣味的匾額，將照片上傳到網路上，引發熱烈討論，許多人留言「這是修圖的吧」、「真的是通俗易懂的匾額」、「與財神廟很相配」，不少人還特地前來廟方求證並拍照留念。

武德宮主委林安樂表示，廟方收到這塊匾額，最初是將它懸掛在主委辦公室，後來有人認為這是友廟的1份心意與創意，應該與更多人一起分享，因此於2年前將它移至武德宮大門入口處右側懸掛。

匾額上用金字寫著「有錢真好」4個大字，右側為「恭祝武德宮甲午年建成祈安3朝清醮」，左側署名「明朝官建大上帝廟府城北極殿喜獻」，在其他用文言文寫的的匾額中，顯得別具一格。

信眾表示，俗話說，錢不是萬能，但沒錢萬萬不能，從另一角度來看，「有錢真好」寫出大家希望藉由財富，提升自己的生活品質，進一步回饋設會，相當正向。

(中時)

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