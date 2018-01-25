西螺林家碗粿肉粽 家鄉味配送到荷蘭

2018年01月25日 10:04 中時 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

西螺「林家碗粿肉粽」是當地知名早餐，每天五點半開始營業，售完為止。（周麗蘭攝）

「林家碗粿肉粽」有50年歷史，目前由第二代的林相竣（左）伉儷接手傳承好滋味。（周麗蘭攝）

西螺鎮的「林家碗粿、肉粽」有50年歷史，第二代老闆自豪肉粽米質Q、花生軟，澆淋在肉粽的米漿、醬油、辣椒拌醬是最大特色；林家肉粽還曾「出國」，一名嫁到荷蘭的西螺媳婦因太想念這家的肉粽滋味，請家人配送到荷蘭。

林家碗粿、肉粽50年前第一代夫妻開始營業，第二代的林相竣婚後和太太加入雙親的經營，目前已完全接棒，口碑傳遍西螺鎮，外地人也聞香而來。

這攤碗粿、肉粽的口碑好，少人注意到攤位名，由於位於愛琴海汽車旅館旁，顧客自動取名「愛琴海肉粽」，此名遠揚更甚於攤位名。

林家肉粽是當地知名的早餐，每天早上五點半開賣，從開賣到收攤顧客絡繹不絕，大概八點半就賣光，甚至七點就售完，如果想吃最好趁早出門加入搶食行列。

肉粽大小剛好，內餡是傳統的瘦肉、紅蔥頭以及包有大量花生的鬆軟糯米，口感鬆軟、滑嫩，特調的米漿加醬油與辣椒醬是最大特色，老闆自豪比例剛好；醬料之於肉粽如畫龍點睛，吃過就難忘，是西螺家鄉味之一。

常客表示，這家的肉粽有滿滿的花生，又香又軟又綿，傳統口味吃不膩，配豬血湯跟豆腐湯感覺很幸福。

價格：一顆30元

每星期一公休，每天早上五點半開始營業，售完為止！

電話：055865128

地址：西螺鎮光復東路37號

(中時)