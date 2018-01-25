基本工資三萬？孫大千從蔡賴談話分析六結論

2018年01月25日 09:29 中時電子報 謝雅柔

基本工資是否有機會在5年內達成3萬元？行政院長賴清德日前表示，需要全民一起來，若踴躍投資台灣將增強信心。對此，前國民黨立委孫大千從蔡英文和賴清德兩人最近的公開談話，得到六點結論。

賴清德日前表示，解決低薪最有效的方式還是投資台灣，行政院帶頭拋出2大策略促進企業跟進，分別為軍公教加薪3％及稅改減稅政策。賴清德說，行政院為營造有利投資環境，透過企業五缺解方、鬆綁一例一休，及陸續鬆綁各部會的函釋，並加強執行前瞻計畫和5＋2產業創新，期待在全體國人團結努力下推升台灣經濟發展，「這是解決薪資最有效的方法」。

「這是把勞工朋友當成是『賣火柴的小女孩』嗎？」孫大千說從蔡英文和賴清德兩人最近的公開談話，可以得到下列幾點結論，包括第一，實現「基本工資三萬元」的承諾，並没有時間表，看起來，恐怕遙遙無期。第二，原本外界期待蔡英文和賴清德，會在農曆年前後提出具體的政策和措施，大概也是誤會一場。第三，民進黨仍然深信「只要企業獲利，必然替員工加薪」的老套。

第四，對於政院拍板，基本工資下次調幅4.72％起跳的新聞，也是報導有所誤解，完全屬於道聽塗說。第五，民進黨寧願用一大堆國民黨早已證明無效的政策來搪塞，就是不敢宣布以直接調高基本工資的方式來達成目標。第六，把責任推給全國民衆。呼籲大家一起來努力，「如果大家踴躍投資台灣，當然政府的信心就會比較大。」

孫大千直言，所以，基本工資三萬元是蔡英文的「夢想」；是施俊吉的「數字計算」；是賴清德的「全民責任」。但是絕對不可能是勞工朋友的「美夢成真」。

(中時電子報)