離奇！7旬翁被8旬翁推了一把 走10公尺後倒地亡

2018年01月25日 09:51 中時 程炳璋

黃翁並作勢要打陳翁。（程炳璋翻攝）

兩翁資源回收爭地盤起爭執 8旬翁推7旬翁致死（影/程炳璋翻攝）

（15：55更新，檢方解剖等化驗報告釐清死因）台南市北區23日發生1件離奇命案，88歲老人推了78歲老人一把，對方竟傷重不治。黃姓老翁與陳翁素有嫌隙，兩人當天下午1時許在巷弄內狹路相逢，黃翁出手推了陳翁兩下，各自轉身離去，陳翁步行10餘公尺突然倒地身亡，警方依照傷害將黃翁函送台南地檢署，是否致死交由檢方認定，檢方25日中午解剖相驗，正待化驗報告釐清死因。

88歲黃姓老翁與78歲陳姓老翁原是社區好友，彼此皆從事資源回收業，卻因撿拾回收物爭地盤交惡，互看不順眼，過去就曾發生激烈口角。兩人22日下午在北區東豐路305巷內遭遇，再起爭端。

騎單車的黃翁，臀部遭擦身而過的陳翁單車上回收物碰觸，他藉題發揮起爭執，並出手推了陳翁兩把，一度作勢毆打陳翁，見陳翁奔逃，最後才悻悻然往東離去。

被推的陳翁害怕欲逃，轉身往西離去，但只走了10餘公尺，突然倒地不起，路人通報送醫已傷重不治。

警方查看路口監視器畫面，黃翁年近9旬，爭執過程向對方推了兩掌，陳翁竟在轉頭步行數公尺後倒地身亡，劇情有如武俠小說的內功比拼，令鑑識人員感到不可思議。

警方考量黃翁出手對陳翁死亡仍有因果關係，以傷害案將黃男函送台南地檢署偵辦，由檢方認定是否傷害致死。

檢方25日中午解剖釐清死因，陳翁家屬陳述死者患有高血壓，質疑死因是遭黃翁相逼引起，檢察官將等待化驗報告釐清死因。

(中時)