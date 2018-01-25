影》立委高潞‧以用缺席議員就職 監誓法官「等嘸人」

2018年01月25日 09:33 中時 許家寧

擔任監誓人的花蓮地方法院法官沈培錚（圖），枯坐苦等高潞‧以用。（許家寧攝）

立委高潞‧以用（40歲），2014年參選花蓮縣議員獲得2230票但仍落選。（許家寧攝）

(10:40更新文圖 新增影音)時代力量不分區立委高潞‧以用‧巴魕剌，因花蓮前議員楊德金涉貪汙定讞解職，中選會公告由第6選區「落選頭」高潞‧以用遞補，「立委遞補議員」創下地方自治史首例，花蓮縣議會今上午10時舉行宣誓就職儀式，但高潞最後一刻決定缺席，讓監誓法官枯坐「等嘸人」。

花蓮縣議會人員指出，2周來數度主動聯繫遞立委高潞‧以用辦公室，告知委員若不願就職就必須採書面放棄，但辦公室人員聲稱找不到委員，卻也不願意提供立委電話，議會遲遲未收到高潞的書面函覆，只好先把會場布置妥當，並邀請花蓮地院法官沈培錚及相關貴賓到場觀禮。

縣議會昨完成會場布置，本屆以223票之差險勝高潞‧以用的議員萬榮財前往會場關心「未來同事」，他表示，第六選區相當遼闊，包括萬榮、壽豐、鳳林、光復及豐濱共五個鄉鎮，歡迎多個議員一起來服務選區的鄉親。依規定，若高潞‧以用請辭，將由台大教授鄭秀玲遞補立委。

「判決來得太晚了！」高潞‧以用日前透過辦公室聲明，將繼續在國會為花蓮鄉親和原住民族權益努力。縣議會也終於在昨下午接到高潞‧以用辦公室人員來電告知，確定高潞立委不會到議會宣誓就職議員典禮，相關內容將召開記者會說明。

忙碌好幾天的議事人員得知後，忍不住大吐苦水，抱怨「回覆才來的太晚。」光復鄉族人馬耀失望說，議員選舉時投給清新主播形象的高潞‧以用，就是希望她能改變地方政治，對於高潞不願意放下立委身分，回到故鄉帶領時代力量花東黨部打拚，覺得很可惜。

花蓮議會法制室主任余玉琳說，遞補當選人高潞‧以用‧巴魕剌沒能到場確定未完成宣誓，無故不到視同未就職視失去遞補資格，但該遞補案「史無前例」，是否由下一位落選人孫永昌遞補，則將報請內政部及中選會研議後續處理方式。

(中時)