在家享受涵碧樓！賴正鎰分享經典美味年菜

「涵碧魚頭王」是日月潭涵碧樓7年前邀大陸國寶級主廚朱順才，率領江蘇天目湖廚藝團隊來台交流，選用日月潭道地的大頭鰱魚頭做改良的經典美食。（盧金足攝）

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／台中報導
鄉林集團董事長賴正鎰推薦年菜「涵碧魚頭王」，無論是自家食用或是宴客，絕對裡子面子都滿足！（盧金足攝）
涵碧樓年菜熟客回購率高達7、8成，每年仍在外賣年菜增添新菜或改良。（盧金足攝）

美味年菜將全家人的感情「黏」在一起！日月潭涵碧樓的年菜外賣熟客回購率高達8成，今年再推新菜色，鄉林集團董事長賴正鎰表示，這些色味俱全的年菜是涵碧樓開幕以來，客人到中餐廳必點的經典美食，包括「涵碧魚頭王宴」、「琉璃窯燉首烏雞」、「富貴八珍映金蹄」、「醬玉蒜茸蒸鮮鮑」等，在家就能享受涵碧樓的團圓飯。

賴正鎰說，涵碧樓開幕以來，中餐廳「湖光軒」為涵碧樓文創度假酒店內最受客人喜歡的餐廳，不少很受歡迎的必點菜品，像是埔里紹興東坡肉、鄉蘇小排骨、湖光閩菜佛跳牆、上海桂花涼拉糕等經典佳餚與甜點。

同時擔任全國商業總會理事長的賴正鎰，私人宴客的壓箱寶「涵碧魚頭王」，是日月潭涵碧樓7年前邀大陸國寶級主廚朱順才，率領江蘇天目湖廚藝團隊來台交流，選用日月潭道地的大頭鰱魚頭做改良，涵碧樓廚藝團隊以專用的砂鍋添加10多種佐料、文火久煨10幾個小時而成，湯汁呈乳白色，其味鮮甜至極，回味無窮。

傳承蔣家御用主廚的40年好手藝，涵碧樓在歷任主廚的努力下，無論是上海菜、還是蔣家私房菜，道道經典、代代相傳，品嘗的是口味、入喉的是記憶，喚起消費者的暖暖滋味。

涵碧樓今年的外賣年菜採取單品年菜與團圓套餐的多樣組合，以在地食材、中式風格帶點西式變化，演繹出年菜的道地台灣味及異國風情，滿足味蕾的不同需求。

經典不敗的長賣招牌年菜，年年夯！賴正鎰說，涵碧樓外帶年菜，「埔里紹興東坡肉」、「鄉蘇小排骨」外，「涵碧魚頭王」、「琉璃窯燉首烏雞」、「富貴八珍映金蹄」、「醬玉蒜茸蒸鮮鮑」最具涵碧樓特色的私房菜色，今年首度納入年菜外帶品項，在家就能享受涵碧樓除夕團圓宴的美食佳餚

涵碧樓指出，1月底前預購者除享早鳥價折扣，單筆滿額者可加贈東方餐廳下午茶、晚餐與日本料禮券等優惠。此外，年菜外帶不限金額數量，即可以540元加購涵碧樓「鼠麴草年糕」。

日月潭涵碧樓總經理張昌權強調，涵碧樓提供的不僅僅是年菜，更多是濃厚人情與回憶，涵碧樓年菜熟客回購率高達7、8成，但每年仍在外賣年菜上增添新菜或改良，讓招牌成就經典

、年菜玩出新意。

「我們的年菜皆為賓客下訂後現作鮮食！」中餐廳行政主廚劉柏志說，涵碧樓限量外帶年菜料理方式簡單，賓客外帶回家加熱即食，不用費事，無論是自家食用或是宴客，美味年菜輕鬆上桌。

(中時)

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