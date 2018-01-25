決定性瞬間看世界！「台北國際攝影藝術交流展」松菸登場！

2018WFD參展者－吳承翰攝影作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

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中時電子報
／整理報導

一張照片勝過千言萬語！攝影師「決定性瞬間」拍下這張照片，可能改變他的人生、甚至歷史！在數位時代人手一機，「攝影」對於我們已並非難事，然好的取景、主角、故事卻是難尋又可貴！2018春天，來松菸見證攝影大師作品，用鏡頭享受生命、用相片看世界、展望未來！

2018WFD參展者－Erica Wu攝影作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

2018 WONDER FOTO DAY 台北國際攝影藝術交流展將於今年3月16日至3月18日在臺北松山文創園區第3、4號倉庫隆重登場。繼去年吸引觀展人數多達12000人次並深獲好評後，今年第三屆台北國際攝影藝術交流展將擴大舉辦，不僅展覽場地擴大，本屆參展者及評審更邀集來自世界各地眾多國家，為展覽帶來更多元更豐富的感官饗宴。即日起至2/15日止凡於線上通路購買2018 WONDER FOTO DAY展覽票券，即可享有早鳥優惠，欲購從速。

2018WFD參展者－堀智美攝影作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

第三屆WONDER FOTO DAY展覽集結世界各地8個國家，共120位攝影藝術高手於場中發揮創意。有別於以往的空間規劃，本屆展覽將場地移師至松山文創園區第3、4號倉庫，除了讓藝術家得以打造寬敞並兼具特色的展覽空間，更提供舒適的展覽環境給所有前來參與的觀展者們。而今年除了眾所矚目的主展區之外，2018 WONDER FOTO DAY更與T3東京攝影節（T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO）合作，於展場中推出首度來台展出的東京攝影節特別展區，讓熱愛攝影藝術的觀者們有機會近距離欣賞創作。

2018WFD參展者－Chris Ke攝影作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

本屆同時邀請到多位國內外知名藝術家、藝廊經營人、知名品牌創意總監、各行業的翹楚作為評審。其中包含安藤菜穂子、小高美穂、德光健治、谷口純弘、ヒロ杉山、Pahparn Sirima Chaipreechawit、Ignatius Hermawan Tanzil、傅尔得、張雯、陳依秋、設計浪人、房彥文等多位藝術及攝影專家，於展覽中進行聯合審查，使參展者可透過實體作品與各領域專家進行面對面交流，並評選出最具特色及深度的攝影藝術創作。而民眾也可於現場與喜愛的各領域創作者進行交流、激盪火花，刺激想法且提升攝影藝術的深度對話。

2018WFD參展者－曾彥翔攝影作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

春季最大攝影藝術盛事2018 WONDER FOTO DAY 台北國際攝影藝術交流展即將開始！2018年3月16日至3月18日在臺北松山文創園區第3、4號倉庫，期待與您一同體驗攝影創作中的美好與驚奇！早鳥票已在各大團購、通路網站販售中。

2018WFD參展者－－AquaLin攝影作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

WONDER FOTO DAY台北國際攝影藝術交流展

日期：2018年3月16日－3月18日

地點：台北松山文創園區第3號、4號倉庫

(中時電子報)

「WONDER FOTO DAY台北國際攝影藝術交流展」官網
「WONDER FOTO DAY台北國際攝影藝術交流展 」Facebook

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