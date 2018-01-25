實踐大學打造智慧校園 Windows 10全面助攻

2018年01月25日 09:42 中時電子報 綜合報導

實踐大學打造智慧校園

說到台灣最為知名的設計領域專門學校，不少人第一直覺就能想到「實踐大學」。專注培養各領域專業設計人才的實踐大學，為提升學生全方位競爭力，長期佈局，打造能與國際接軌的智慧校園(Smart Campus)。透過全面在行政、教學實務與校務分析的場域導入微軟最新Windows 10平台，為校務管理者、教師與學生提供了最佳管理與生產力工具，讓校園內各層級的參與者從中受惠，進而提升整體校園與人才的競爭力。實踐大學的成功案例，相信將是期盼能提升學校吸引力，且有志作育英才的校長與管理者們，極想參考與借重的經驗。

實踐大學校長陳振貴分享智慧校園的願景。(圖／截自YouTube)

隨著資訊科技的快速發展，以及各類創新應用興起，實踐大學從2016年起也開始建構智慧校園的願景。整合ABC (AI 人工智慧、Big Data 大數據、Cloud 雲端) 三大基礎架構的智慧校園藍圖，具體運用於智慧學習、智慧教室、智慧行政與智慧IR(校務分析)等四大領域，實務上展現於利用物聯網技術的九大校園安全監控系統(包含電力、保全、教室照明等子系統)、翻轉教室、網路大學、智慧聊天機器人(含學習助理、課輔助理、校務助理等)、校務資訊系統、智慧圖書館等專案之中，內容豐富，佈局廣泛。在實踐大學校長陳振貴的積極帶領以及微軟等廠商的戮力協助之下，現今實踐大學智慧校園的整體藍圖已越來越完整與清晰。

積極培養學生實務競爭力的實踐大學設計學院院長丑宛茹，分享到期待協助學生養成的核心競爭力。(圖／截自YouTube)

混合實境預覽創作與實境結合 激發創作靈感與創作力

在培育學生競爭力的目標上，擔任重要角色的實踐大學設計學院院長丑宛茹指出，「培養學生擁有創新思辨、設計執行與跨域整合」等三種核心能力，是設計學院在教學上的最大取向。細究「設計」這項工作，需要提供超乎外界想像的整體服務。在學校全面升級Windows 10作業系統平台後，她親自見證平台穩定的性能，為設計方面課業複雜且繁重的學生，提供了可靠的支持。此外，院長特別分享到，新系統整合MR(Mixed Reality 混合實境)功能，可提供學生在完成作品之際，快速生成融合於現實環境的情景照，便於對外溝通與使用情境的說明，對於設計人而言是很便利的工具。

高相容性與簡易佈署 提升行政效率 打造智慧校園創新基礎

全程參與在本次實踐大學全面升級 Windows 10 計畫中的實踐大學圖資長暨資訊科技與管理學系副教授李建國，則點出了新系統對於教師教學工作效率的幫助。他指出，因應時代變遷與工具的便利性，現在很多學生都是透過拍照上傳來繳交作業。過往他很難利用校園內提供的數位工具來批改回應，但這些需求卻都能夠因 Windows 10 而帶來改變，在創新教學以及與學生互動上，都帶來許多優點。

實踐大學圖資長暨資訊科技與管理學系副教授李建國認為，微軟Windows 10在軟體相容性上的表現相當好，是學校能順利全面升級新系統的主因。(圖／截自YouTube)

相對於個人使用者來說，對於大學校園(或其他大型組織)來說，全面升級全新作業系統不僅是一個龐大工程，更需要事先考慮不同科系學生、老師的實際使用情境與需求。在歷經詳細的測試後，微軟Windows 10的穩定性與當前智慧校園各系統、各學系專用軟體之間的相容性，都表現相當良好。讓肩負全校資訊科技相關管理工作的李建國圖資長對它更加刮目相看。

便利製作創新教材與提供學習互動 翻轉教學啟航 激發學習熱情

實踐大學在校務管理、教學等場域中全面導入Windows 10，也對於每一位於實踐大學學習的學生，帶來了前所未有的使用體驗與便利性。來自資訊系的學生分享到，Windows 10的畫面分割功能、Microsoft Edge網頁註記功能，讓他能展現更好的效率；而能融合3D物件的簡報功能，還能作出十分生動與活潑的投影片，在在都讓他十分驚艷，而且愛不釋手。

持續引領資訊應用創新 堅實基礎架構落實智慧校園願景

實踐大學校長陳振貴指出，微軟新系統的多項嶄新功能與平台穩定性能，打造了一個更為便利與進步的校園，讓實踐大學朝落實智慧校園的願景更加邁進。以幫助學生學習為前提才於校園內導入嶄新科技的陳校長順應潮流，抱持開放心態，替校風自由奔放的實踐大學注入了邁向未來的一劑強心針，我們相信，實踐大學學生在嶄新科技環繞的智慧校園中學習，已經贏在起跑點上。

(中時電子報)