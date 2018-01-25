轟六G變身電戰機 作戰半徑涵蓋全南海

2018年01月25日 10:24 中時電子報 喻華德

據《印度時報》22日發自北京的報導指出，中共南海艦隊航空兵的轟6G轟炸機，首度掛載電戰莢艙，並在南海地區開始執行戰鬥空中巡邏任務。只要一架配備電戰莢艙的轟6，就能涵蓋幾乎整個南海地區的制電磁權。

中共海航轟6G掛載電戰莢艙。（圖/翻攝自央視軍事報導節目）

據本報查證，《印度時報》援引的是大陸央視《軍事報導》單元去年12月21日節目，該集報導中共海航殲11BH戰鬥機、空警500空中預警機、運9電子偵察機（高新8號）及轟6G轟炸機與12月3日自青島出發，駛向亞丁灣的海軍第28批護航支隊，包含054A型巡防艦鹽城軍艦（舷號546）、濰坊軍艦（舷號550）、903型油彈補給艦太湖軍艦（舷號889）在西太平洋進行了海空對抗操演。

此為中共官方首度公開轟6G轟炸機，掛載殲轟7戰鬥轟炸機使用的電戰莢艙，擔任電戰任務。南海艦隊航空兵裝備轟6的部隊為海航8師23團，駐地為海南省北部的臨高縣加來鎮。殲11飛行官何洪春指出，本次操演由陌生機場起飛，首度飛抵過去未曾前往的海上航線和公海航線，顯示本次操演包含轉場訓練，且演訓強度持續提高。

《深圳衛視》的報導則指出，轟6G多年前原型機曾掛載這款莢艙測試，有分析認為，轟6G掛載電戰莢艙執行電戰任務是為了補上運9電偵機（高新八號）性能不足的弱點。

轟六G是轟六6D的改款，是最新型轟6K的前一代，於2004年左右裝備中共海軍航空兵，轟六G並未像轟六K換裝渦輪風扇發動機，而是使用渦輪噴射發動機，但巡航速度超過每小時900公里，與殲11B戰機每小時1,100公里以上的速度差距，比運9型機小的多，這種相對速度優勢讓轟六G更適合搭配殲11編隊飛行作戰。

此外亦有評論認為，以轟6G轟炸機代替殲轟7戰轟機擔任電戰任務，可能係因任務空域較遠，而轟六G的發電機功率更大，能更佳支援電戰莢艙操作。

三種電子戰模式

據《環球網》軍事頻道的報導指出，掛載電戰莢艙的轟6G理論上具有3種作戰方式。第一種是防區外支援干擾。也就是在敵防空飛彈射程外，對其防空雷達進行壓制干擾。這時電子干擾波束從對方雷達旁瓣進入，產生雜訊和假目標，大幅壓縮對方雷達的探測範圍。

第二種運用方式是伴隨干擾。也就是伴隨突擊編隊，對敵方高威脅雷達目標特別是火控雷達、照明雷達實施大功率干擾。這時由於干擾波束從雷達主瓣注入，干擾強度很大。轟炸機由於飛行速度慢、機動性差，如果遇到空中攔截，自身的生存力相對較低，因此這類伴隨干擾任務通常由攜帶干擾莢艙的殲轟-7戰轟機執行。但當執行遠距離伴隨任務時，例如轟炸機遠航、突擊遠海大型水面目標時，由這種轟炸機改良的電戰機將具有相當大的優勢。

第三類為自衛干擾。儘管該電戰莢艙是一種典型的專用壓制型電子干擾莢艙，但對於轟炸機來說，其重量尚能承受。以舊型轟炸機掛載，可大幅提高生存能力。這些舊型的轟炸機也可以執行一些高威脅的轟炸任務。不過，由於這類專用電子戰莢艙價格昂貴，而且付出的重量和阻力代價較高，轟炸機自衛應該不是主要使用方式。

(中時電子報)