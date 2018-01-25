五角大廈：問題多多 F-35可靠性沒改善

一架美國空軍F-35A戰機2017年9月13日在空中加油的資料照。（美國空軍）

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中時電子報

包括得漫長等待備件等，基於種種原因，提升洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35戰機可靠性的努力並沒有進展。

據美國《國際財經時報》（International Business Times）與《財政時報》（The Fiscal Times）24日報導，美國國防部操作測試主任貝勒（Robert Behler）在提報五角大廈高層與美國國會的年度報告中說，儘管戰機的數目不斷增加，但自從2014年10月以來，能出任務的F-35仍維持在約50％，並沒有顯著的改善。

報告指出，這款最貴的美國戰機原本預定2018年要結束16年的研發階段，進入為時一年的戰鬥測試階段。然而，戰鬥測試演習已延遲了一年。而在F-35獲准全速量產前，戰鬥測試是必要的一步。

無論是美國國防部副部長夏納翰（Patrick Shanahan），或是國防採購、科技與後勤部次長蘿德（Ellen Lord）都強調，將減少預計達4,065億美元（近12兆台幣）的採購費，還有到2070年預料可能達1.2兆美元（近35兆台幣）的長期作業與支援費用。

儘管在研發測試階段技術與可靠性問題層出不窮，但五角大廈仍在致力打造F-35。

而目前造成困擾的，就是許多F-35在等備件、光電瞄準系統有問題，加上測試武器時，不管是發射空對空飛彈，或是全球衛星定位系統（GPS）導引空對地飛彈，都有缺點出現。

報告指出，F-35錯綜複雜軟體的最後版本做了31處變動，但由於關鍵的缺陷還在，因此遲遲無法安裝。此外，美國海軍陸戰隊的F-35B輪胎不夠堅實，也造成了問題。而據操作測試局估計，對F-35戰鬥性能最可靠的評估，很可能無法在2019年12月之前完成。

(中時電子報)

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文章來源：Lockheed Martin's F-35 Reliability Not Improving, Defense Department Report Says

文章來源：F-35, the World’s Most Expensive Weapons System, Still Has Plenty of Problems

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