喬治夏綠蒂後 英瘋猜威廉王子與凱特第3胎名字

2018年01月25日 10:19 中時電子報 李靖棠

據《美麗佳人》雜誌（marie claire）報導，英國王室年度大事之一、威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）將於5月迎接他們第三個愛的結晶，伴隨著兩人的高人氣，也讓英國本地掀起猜測這名新成員名字的熱潮。目前最受歡迎的小王子名字艾伯特（Albert）、與女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的父親喬治六世（George VI）同名；最夯的小公主名字則是愛麗絲（Alice），雖然王室對新成員的性別高度保密，但多數民眾認為，肯辛頓宮（Kensington Palace）將於5月迎接一位小公主到來。

威廉王子與凱特的愛情故事專訪。

英國王室二號繼承人、劍橋公爵威廉王子（Prince William），於2011年迎娶蘇格蘭名校聖安德魯大學（The University of St Andrews）的同學凱特（Kate Middleton），本就是媒體寵兒的兩人，婚後育有一子一女：喬治（Prince George）與夏綠蒂（Princess Charlotte），也隨著父母的高知名度，成為英國王室最出名的網紅。兩人於去年9月份宣布懷上第三胎後，再次抓住英國與全世界的目光，甚至有蓋過弟弟哈利王子（Prince Harry）的婚禮光芒。

威廉王子（圖右）於2011年迎娶同學凱特（圖左）。（圖/美聯社）

英國威廉王子（圖右）與妻子凱特（圖左），以及他們的「小網紅」子女：喬治（圖右前）與夏綠蒂（圖左前）。（圖/美聯社）

熱鬧的英國王室，今年度將有「三喜臨門」，除了迎接威廉與凱特的第三名子女外，5月份還將有哈利王子（Prince Harry）與未婚妻、好萊塢明星梅根馬克爾（Meghan Markle）的婚禮；昨日也傳出，安德魯王子（Prince Andrew）次女、王位繼承第8順位的尤金妮公主（Princess Eugenie），也將在秋季時，與交往多年的富商男友布魯斯班（Jack Brooksbank）結婚，讓這個全球知名度最高的王室再次聚集媒體焦點。

(中時電子報)