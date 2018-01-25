景氣差有影響 北台南家扶盼義賣補缺口

北台南家扶29、30日兩天將同步在台南地區7處郵局舉行愛心義賣活動，企盼民眾能共襄盛舉，以期補足助學金缺口。（莊曜聰攝）

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北台南家扶自1990年起推動「助學希望工程」，28年來陸續幫助兒少升學超過5萬人次，這個學期統計有小學到大專各級學子共1,010人提出申請，所需助學金645萬元，目前仍有約190萬元差額，29、30日兩天將同步在台南地區7處郵局舉行愛心義賣活動，企盼民眾能共襄盛舉，以期補足缺口。

北台南家扶主任莊淑惠指出，每年透過農曆春節前愛心義賣活動，大約可募集50萬到70萬不等的助學金，但隨著大環境改變，景氣不如預期，各屆人士捐贈義賣品的數量逐年減少，近幾年與以往相比的確有明顯落差。

台糖公司油品事業部長期以來與家扶合作，消費者以愛心加油卡積點指定捐贈就能協助弱勢家庭兌換物資，這次得知助學資金缺口，也特別加碼贈送衛生紙、芥花油、肉鬆等產品提供義賣，家住新營的新農人余承洋也捐出自家生產的140包白米、糙米、韋伯斯特樂器捐贈100把烏克麗麗；哈佛幼兒園由師生手做肉圓及蛋糕，募得6萬多元也將在活動中全數捐贈。

在台南郵局的協助下，這次「愛心助學義賣活動」將於29、30日兩天，在新營中山路、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁等7處郵局同步登場，企盼藉由愛心廠商和企業熱心捐贈自家產品支持助學義賣，能拋磚引玉，帶動更多善心人士加入助學希望工程行列。

(中時)

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